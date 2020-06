Eilsitzung zu Beginn des 4. Elfenmonats (Warhammer 2 Letsplay)

Wie bezwingen wir die Dunkelelfen?

Teaser Auch der dritte Elfenmonat hat eine Gebietsvergrößerung gebracht, die Einigung Ulthuans unter Joregh Langorions weiser Führung scheint nur eine Frage der Zeit. Doch unser Erzfeind wird zu mächtig...

Die strategische Lage

Avelorn wird besiegt (vermutlich von unserem Verbündeten Ellyrion)

Als nächstes wenden Wir uns gegen Chrace, die uns bereits vor Monaten und gegen jede Bündnistreue den Krieg erklärten

Bei Gelegenheit werden Wir den Schrein des Khaine erobern

Dann werden wir die Skaelinger angreifen und besiegen.

Die Vereinigung Ulthuans unter Unserer Herrschaft sollte nur noch eine Frage der Zeit sein!

Zu den aktuellen Entscheidungen:

04-01: Wie gehen wir im großen Krieg gegen Naggarond vor?

04-02: Der Galeonenfriedhof ist die zentrale Siedlung in der Mitte der Neuen Welt. Das ist...

Werte Elfenhof-Mitglieder, ihr seht hier das Gemälde des eben eroberten, noch rauchenden Phönixtors. Unser Sieg war blutig!

04-03: Uns kam zu Ohren, das Schwert des Khaine sei eine Zeitlang gefahrlos zu führen, bevor es selbst einen mächtigen Elfengeneral korrumpieren würde. Deshalb fragen Wir erneut:

04-04: Im vierten Elfenmonat stellt sich erneut die Frage, ob der Elfenkönig genug gefordert wird

Jörg Langers Warhammer-2-Letsplay ist kostenlos für alle sichtbar, aber ihr könnt auch mitmachen: Wer 5 Euro oder mehr beisteuert, wird dauerhaft Mitglied am Elfenhof und kann über die großen strategischen Linien mitbestimmen ( am Elfenhof ). Die 12 meistspendenden Elfenadligen eines Monats (=28 Echtzeit-Tage) werden im Folgemonat außerdem Teil des Kriegsrats und diskutieren direkt mit dem Elfenkönig taktische und wirtschaftliche Fragen.Siege, so viele Siege! Wenngleich nicht jedes Mitglied der Sturmangriffsarmee auf das Phönixtor den neuesten Sieg so recht genießen konnte, nachdem seine Elfenlebenserwartung jäh von „hunderten von Jahren“ auf „null“ gesetzt worden ist. Während Wir, der mächtige und weise Elfenkönig Joregh von Langorion, noch darüber nachdenken, ob Wir nicht Belagerungen generell für illegal erklären sollen, bleibt aber festzuhalten: Der Angriff des Chaos wurde abgewehrt, die von ihm zerstörten Städte neu besiedelt und Avelorn bis auf zwei Siedlungen, Tor Dranil (das eigentlich Chrace gehört) und Inseln der Erlösung (Ex-Tiranoc) zurückgestutzt.Wir begrüßen außerdem den neu konstituierten Kriegsrat:Schatzkanzler (und neuerdings aktiv Mitkämpfender) ist bereits im dritten MonatDie vom Elfenhof bereits im Vormonat beschlossenen Pläne zur Vereinigung Ulthuans werden wir genau so weiter fortsetzen:Damit dürften Wir die erste Monatshälfte mehr als ausreichend beschäftigt sein, dennoch brauchen wir bereits jetzt Rat für das weitere, strategische Vorgehen (und zu einigen kleineren Fragen). Da wir außerdem, weil Uns der Vermieter unseres Elfenpalasts überraschend gekündigt hat, einige Tage mit dem Umzug Unserer Schatztruhen, Mundschenke, Leder-Pflegemittel und Co. beschäftigt sein werden...Die Dunkelelfen-Fraktion Naggarond hat sich in zweierlei Beziehung als unser Hauptgegner herauskristallisiert: Einerseits werden sie nach dem fragwürdigen Urteil unserer Statistikgnome (einige davon wurden aus disziplinarischen Gründen zur Umerziehung geschickt) aktuell als stärkste Fraktion der Neuen Welt eingestuft. Andererseits führten ihre immer noch 19 Siedlungen dazu (obwohl ihnen die Interventionsarmee drei schon nahm!), dass sie uns im Wettlauf um die Beherrschung des Mahlstroms überholt haben — obwohl wir es waren, die die ersten beiden Rituale als erstes abgeschlossen haben!Zwar kann es sein, dass auch die Echsenmenschen und Skaven nach Abschluss ihres zweiten Rituals einen Sprung nach vorn machen werden, doch erscheint es Uns sonnenklar, dass es Naggarond ist, die wir als erste Großfraktion bezwingen müssen. Dies also werden wir zu diskutieren brauchen. Doch wie dieser große Plan umgesetzt werden soll, ist die große Frage!So lasset uns nun die — für Elfen ungewohnt hastige — Debatte beginnen!A) Wir bezwingen erst Avelorn, Chrace, Geißel des Khaine und Skaelinger, und starten dann geballt die Invasion.B) Wie A), jedoch schicken wir schicken bereits nach der Eroberung von Chrace eine erste Armee nach Westen.C) Wie A), doch zusätzlich greifen wir nach den Skaelingern noch die Aghol ganz im Norden an, um auf Dauer im Norden keine Gegner mehr zu haben.D) Wie C), doch schicken wir dennoch bereits nach der Eroberung Chraces eine erste Armee nach Westen.A) ...interessant, für unsere Invasion der Dunkelelfen jedoch nicht von Belang.B) ... die wohl wichtigste strategische Position überhaupt und wird von der "1. Armee gen Westen" (siehe Entscheidung 04), bevor diese die Dunkelelfen angreift.C) ... eine sehr wichtige strategische Position, die wir mit der "2. Armee gen Westen" angreifen, wann immer diese (Siehe Entscheidung 04) loszieht.D) ... eine wichtige strategische Position, die wir irgendwann angreifen, wenn unsere Invasion gegen die Dunkelelfen zufriedenstellend läuft.A) Sollen wir das Schwert einsetzen.B ) Sollen wir das Schwert eine Weile einsetzen.C) Sollen wir das Schwert dauerhaft einsetzen, egal, was die negativen Auswirkungen sind?A) Ihr beliebt zu scherzen, er wird... MINDESTENS genug gefordert (keine Schwierigkeitsänderung).B) Ach, es läuft super, wir erhöhen einfach mal die Kampagnenschwierigkeit auf „Sehr schwer“.C) Die Kämpfe sind noch zu leicht! Wir erhöhen, hihi, die Kampf-Schwierigkeit auf „Schwer“.Zum weiteren Ausbau unserer Städte und der wirtschaftlichen Entwicklung vertrauen wir auf den vom Kriegsrat unterstützten edlen Schatzkanzler.Nun eilt herbei und steht zusammen, diskutieret und entscheidet weise! Und zwar bis morgen (16.5., 10 Uhr)!*Naggarothi sind keine Elfen!P.S. Ist das so bereits als Aushang überall angeschlagen worden? Dann muss der Schreiber qualvoll sterben!