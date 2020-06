PM: Days of Play: Diese Games spielt ihr mit der ganzen Familie (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jede Menge starke Spiele zum Schnäppchenpreis: Während der Days of Play im PlayStation Store könnt ihr euch vom 3. bis zum 17. Juni Mega-Rabatte von bis zu 85% auf eine riesige Auswahl an Top-Titeln sichern. Zum Beispiel auf die besten Games, die ihr zusammen mit der ganzen Familie spielen könnt.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Habt ihr genug Controller im Haus? Dann ladet die ganze Familie zu ein paar Runden mit dem rasanten Kart-Racer Crash Team Racing Nitro-Fueled ein. Nichts gegen die spannenden Online-Modi des Klassiker-Remakes aus PS One-Zeiten, aber gemütlich auf der Couch versammelt und mit bis zu vier Spielern im lokalen Split-Screen um die Pole-Position kämpfen, das macht richtig gute Laune. Fun-Fact: Das Original Crash Team Racing wurde vor über 20 Jahren von Naughty Dog, den Machern des heißersehnten The Last of Us Part II , entwickelt. Für die gelungene PS4-Umsetzung des Fun-Racers sorgte das Studio Beenox aus Kanada, die dem rasenden Beuteltier ein fantastisches HD-Remake spendiert haben.

Crash Team Racing Nitro-Fueled Genre: Rennen Preis: 39,99€ -> 23,99€ Dreams

Mit dem Kreativbaukasten Dreams von Media Molecule bekommt ihr mehr als nur ein Spiel: ihr bekommt die Möglichkeit selber Games, Musikvideos oder Filme zu erschaffen oder die Produktionen anderer Creators in der Traumfabrik auszuprobieren. Auf der Community-Seite von Dreams findet ihr eine immer aktuelle Liste aller Projekte, auch der massig vorhandenen Multiplayer-Games, die ihr gemeinsam mit der Familie zockt. Ihr könnt euch aber auch zusammen setzen, gemeinsam einen eigenen Traum verwirklichen und zusammen an einem eigenen Spiel oder Video arbeiten.

Dreams

Genre: Action / Abenteuer / Kreativ

Preis: 39,99€ -> 29,99€

The LEGO Movie Videogame-Bundle

Klötzchen kloppen im Koop: Es gibt wohl keine Spiele-Serie, die so charmant und witzig Blockbuster-Filme umsetzt, wie die LEGO-Games. In den Days of Play könnt ihr euch mit dem The LEGO Movie Videogame-Bundle gleich einen Doppelpack der extrem spaßigen Prügel- und Puzzle-Spiele sichern. In der Rolle von Emmet Joseph Brickowsk und den anderen Stars der beiden The LEGO Movies erlebt ihr die Schlüsselszenen der Filme und sollt Lord Business’ teuflische Pläne für Steinstadt durchkreuzen. Und das bequem im Couch Koop-Modus zusammen mit Bruder, Schwester oder Eltern. Dazu sagen wir nur: Everything is awesome. Übrigens ist LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht für gerade mal € 14,99 ebenfalls im Sale zu bekommen.

The LEGO Movie Videogame-Bundle

Genre: Action / Puzzle

Preis: 59,99€ -> 29,99€

FIFA 20

In dem stark in Szene gesetzten Story-Modus von EA Sports FIFA 20 steigt euer Charakter vom talentierten Straßenkicker zum Superstar am Leder auf. Ihr führt die besten Mannschaften aus den internationalen Ligen zur Meisterschaft und könnt im VOLTA-Modus realistischen Straßenfußball kicken. Richtig viel Spaß macht es, einfach mal Geschwister oder Eltern zu einem Rasen-Duell herauszufordern, den klassischen Anstoß-Modus anzuwerfen. und ein paar Matches im lokalen Multiplayer auszufechten. Wenn ihr mehr auf Eis-Action steht, NHL 20 ist im Days of Play-Sale für schlappe € 19,99 zu bekommen.

EA Sports FIFA 20

Genre: Sport

Preis: 69,99€ -> 9,99€

Everybody’s Golf

Albatros, Birdie, Condor oder Eagle: Wenn ihr sofort erkennt, dass es sich dabei um Begriffe aus dem Golf-Sport handelt, dann herzlichen Glückwunsch und ihr dürft direkt zum 19. Loch. Oder bleibt lieber am Bildschirm und spielt mit eurer Familie ein paar Runden Everybody’s Golf und findet heraus, wer der wahre Meister des Grüns ist. Auch wenn ihr nur einen Controller habt, können trotzdem vier Leute gleichzeitig an den Turnieren teilnehmen. Den könnt ihr nämlich einfach weiterreichen, wenn der nächste Spieler an der Reihe ist.

Everybody’s Golf

Genre: Sport

Preis: 39,99€ -> 12,99€

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville

Willkommen in Neighborville, ein Ort an dem die Welt noch in Ordnung ist. Naja, fast in Ordnung, denn zwischen den Pflanzen und Zombies, die die schräge Gegend bevölkern, ist wieder ein schwerer Konflikt ausgebrochen. In dem abgedrehten Garden Warfare-Shooter Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville von PopCap geht es darum, dass ihr euch mit verschiedenen Charakterklassen in den Kampf stürzt und eure Stadt vor den schlurfenden Untoten schützt. Neben einer ganzen Reihe Online-Modi, versammelt ihr wahlweise eure Familie einfach vor dem Bildschirm und tragt die spannenden Schlachten per Splitscreen-Couch-Koop aus.

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville

Genre: Shooter

Preis: 39,99€ -> 19,99€