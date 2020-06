Spieleveteranen-Podcast #172: Turrican

Rennen und schießen

Teaser Zur Würdigung des 30. Geburtstags dieses Spieleklassikers haben die Veteranen ganz tief in die Gäste-Trickkiste gegriffen und einige Factor-5-Urgesteine zur ausgiebigen Diskussionsrunde eingeladen.

Flüssiges Scrolling, ausgefeilte Steuerung, packende Musik und raffinierte Levels, die zum Entdecken einladen: Turrican ist ein Action-Meilenstein "made in Düsseldorf", dessen 30. Geburtstag wir mit einer Runde Factor-5-Veteranen feiern. Es gibt Anekdoten zur Entstehungsgeschichte, Einblicke in die technischen Tricks und Andeutungen zu einem neuen Projekt. Bevor Turrican eine Stunde lang gewürdigt wird, plaudern wir im Smalltalk-Segment unter anderem über Sonys PS5-Event und Eindrücke von aktuellen Spielen wie The Last of Us 2 oder Command & Conquer Remastered.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen die Stargäste Chris Hülsbeck, Holger Schmidt, Julian Eggebrecht und Thomas Engel.

Aufnahmedatum: 5.+12.06.2020

Laufzeit: 1:46:03 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:52 Das heutige Programm.

0:02:03 Sony hat in einem Online-Stream das Gehäuse der PlayStation 5 enthüllt und erste Spiele gezeigt.

0:18:59 Gemischte News: Wild Bill mischt beim Microprose-Comeback mit, enormes Indie-Bundle für einen guten Zweck.

0:21:54 Was haben wir zuletzt gespielt? Command & Conquer Remastered und The Last of Us Part 2.

0:38:47 Das alte Spiel: Turrican

0:39:08 Happy Birthday, Bren McGuire! Zum 30. Geburtstag von Turrican begrüßen wir Chris Hülsbeck, Holger Schmidt, Julian Eggebrecht und Thomas Engel.

0:46:08 Turrican begann als C64-Projekt von Manfred Trenz, Factor 5 übernahm die Entwicklung der Amiga- und ST-Versionen. Unsere Runde erinnert sich an die Anfänge des Actionspiels.

1:10:59 Die Soundtracks der Amiga-Turricans sind längst Klassiker, was hatte Chris damals inspiriert?

1:27:14 Neue Grafiktricks und spielerische Verbesserungen bei der Fortsetzung Turrican 2. Und was macht hier eigentlich die Sprite-Animation von Hawkeye?

1:34:21 Messetumult 1990 bei der Demodisketten-Verteilung. Können wir im Turrican-Jubiläumsjahr 2020 mit der Ankündigung eines neuen Projekts rechnen?