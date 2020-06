GG-Rückblick KW 24/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 24: Rückblick von Sonntag, 7. Juni, bis Samstag, 13. Juni 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Mit The Last of Us - Part 2 erscheint in wenigen Tagen einer jenen Titel, auf den sich nicht wenige von euch seit langem freuen – unseren spoilerfreien Test+ könnt ihr seit dem 12. Juni lesen und anschauen, hinzu kommt ein Report zur Story der Reihe. Ebenfalls von uns getestet wurde Desperados 3, darüber hinaus veröffentlichten wir eine neue Kolumne von Harald Fränkel sowie zwei Ausgaben des „Entwickler in der Corona-Krise“-Formats. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Am vergangenen Donnerstag gab Sony erstmals preis, wie die PlayStation 5 aussieht und was sie kosten wird, was dazu führte, dass die entsprechende News die am häufigsten abgerufene der letzten sieben Tage darstellt. Weitere Meldungen in der Aufzählung thematisieren das kommende Update zu The Division 2, die Veröffentlichung von Das Schwarze Auge - Book of Heroes oder auch einen Alien-Fanfilm. Ebenfalls beim Sony-Event angekündigt wurden zum Beispiel ein Remake von Demon's Souls sowie Horizon - Forbidden West. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 14. Juni (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

In Anlehnung an die redaktionelle Kolumne Die größten Fehler aus 10 Jahren GamersGlobal erschien ein User-Artikel, in dem es mit den größten Stärken um das Gegenteil geht. Darüber hinaus könnt ihr euch in der jüngsten DU-Galerie über die Titel informieren, die eure Mit-User gespielt haben. Außerdem wieder dabei sind die Steam-Topseller und die Schnäppchen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Microsoft Store leakt neues EA-Star-Wars-Spiel

Nach einem Leak bestätigte Electronic Arts, dass an einem neuen Star Wars-Spiel gearbeitet wird. Am Montag um 17 Uhr folgt bereits dessen Ankündigungstrailer.

» 99 Erfolge! Nun heißt es dranbleiben... :-) «

— selters am 10. Juni 2020

❺ ⚊ KW 24/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

In der „Langer lästert“-Ausgabe aus dem Juni 2015 geht es ausführlich um „die Wutspieler“. Weitere redaktionelle Inhalte stellen die Stunde der Kritiker zu Wolfenstein - The Old Blood oder der Test zum Ego-Adventure Homesick dar. In den News berichteten wir zum Beispiel mit Bezug auf Fallout 4 über die Grafik-Kritiken, die Entwicklungskosten von The Witcher 3 oder auch, dass ein japanischer Nutzer das höchste Steam-Level erreicht hat:

