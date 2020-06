Divinity - Original Sin 2: Gratis-DLC Four Relics of Rivellon verfügbar

PC Switch XOne PS4 MacOS

Entwickler Larian Studios hat den an Inhalten nicht armen RPG-Hit Divinity - Original Sin 2 (im Test, Note 9.0) nochmal mit dem Gratis-DLC The Four Relics of Rivellon erweitert. Das Update ist schon die fünfte "Gift Bag"-Erweiterung und fügt dem Spiel neue Quests hinzu, in denen ihr vier antiken Rüstungs-Sets nachjagt. Die liegen nicht einfach irgendwo in der Ecke bekannter Dungeons, wo seit Jahren keiner geputzt hat. Vielmehr müsst ihr neue Kämpfe schlagen, um die mächtigen Artefakte zu bekommen. Darunter erwartet euch ein neuer Boss, den ihr im Trailer zum DLC zu sehen bekommt.

Das sind die vier begehrten Rüstungen:

Kapitäns-Rüstung: Übt Gedankenkontrolle auf euer Umfeld aus und jeder Teil verstärkt Glück, Überzeugung und Feilschen

Geier-Rüstung: Leichte Rüstung. Jeder Bestandteil des Sets erhöht Reichweite und Schaden von Attacken mit Höhenvorteil. Die komplette Rüstung verleiht Flügel.

Kontaminations-Rüstung: Die Teile der magischen Rüstung gewähren euch mehr Widerstand gegen Gift, das ganze Set macht euch immun dagegen und lässt euch explodierende Sporen beschwören

Verschlinger-Rüstung: Wer dieses Set trägt, der trifft von der Rüstung markierte Ziele garantiert und verursacht gleichzeitig mehr Schaden.

Laut Beschreibung müsst ihr jedoch ein neues Spiel starten, um die Inhalte von The Four Relics of Rivellon spielen zu können. Zeitgleich mit den DLC-Inhalten hat ein Patch so einige noch vorhandene Bugs in Kampagne und Gamemaster-Modus entfernt. Patch und DLC sind rund 500 MB schwer.