Werewolf the Apocalypse - Heart of the Forest: Neues Spiel im World of Darkness-Universum

andere

Gute Nachrichten für Werwolfliebhaber und Naturaktivisten: Die Entwickler von Different Tales haben mit Werewolf the Apocalypse - Heart of the Forest ein neues Spiel im World of Darkness-Universum angekündigt. Dazu wurde ein kurzer Teaser veröffentlicht, den ihr euch unter diesen Zeilen anschauen könnt. Details zum Titel sowie die letztendlich unterstützten Plattformen sollen jedoch erst im Juli veröffentlicht werden.

Wie eingangs geschrieben, sollen die Einzelheiten erst noch bekanntgegeben werden. Jedoch kann man dem Teaser entnehmen, dass die zugrunde liegende Story des Titels wohl ähnlich der, des noch in diesem Jahr für die Veröffentlichung angekündigten, Werewolf the Apocalypse - Earthblood (zur Angeschaut-News) von Cyanide sein könnte. Nach dieser stellt ihr euch mit den Mitgliedern eines Werwolf-Rudels in die Dienste des Naturschutzes und bekämpft Umweltsünder, die euren Lebensraum zu zerstören drohen.

Jedoch wird sich wohl das Genre von Heart of the Forest deutlich vom Action-RPG-Ansatz des Schwestertitels Earthblood unterscheiden. Das Studio Different Tales wurde von Jacek Brzezinski und Artur Ganszyniec gegründet, die ehemals am ersten The Witcher mitgewirkt haben. Laut Angaben auf der Homepage des Studios wollen sie sich einem ruhigeren Erzählstil widmen, mittels dem ihr die Geschichten in eurem eigenen Tempo erleben könnt. Das Magazin Gematsu veröffentlichte dazu vor etwa einem Jahr auch ein von Ganszyniec verfasstes Manifest mit dem Titel "In Praise of Slow Games" ("Ein Lob auf langsame Spiele"). Jonathan Bolding vom englischen Magazin PCGamer spekuliert aus diesem Grund, ob sich das Spiel nicht letztendlich als eine Art Visual Novel, wie zum Beispiel Vampire the Masquerade - Coteries of New York, entpuppen könnte.