DU-Spezial: Vor 10 Jahren (2010) // Geplante User-Galerie [Update]

Update vom 03.07.2020:

Es ist so weit: Nachdem ausreichend Meldungen eingegangen sind, steht nun das Teilnahmeformular bereit. Es funktioniert wie von den üblichen DU- oder anderen Spezialgalerien gewohnt und ist im Grunde selbsterklärend. Nach der Einleitung habt ihr 1.800 Zeichen für den Haupttext zur Verfügung. Das Feld für Bemerkungen ist optional, hier könnt ihr zum Beispiel Links eintragen, die in den Text eingefügt werden sollen. Alle anderen Textfelder müssen ausgefüllt werden. Euer Screenshot sollte wenn möglich in der Auflösung von 1920x1080 vorliegen und darf nicht größer als 2MB sein. Teilnahmeschluss ist der 12.07.2020 23:59 Uhr. Natürlich könnt auch mitmachen, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt. Hinterlasst dann bitte trotzdem noch eine Anmeldung im Forum, um mir den Überblick zu erleichtern.

Ich möchte mich schon einmal bei allen Usern bedanken, die ihre Teilnahme zugesichert haben und wünsche euch viel Spaß beim Schreiben. Ein besonderer Dank geht an ChrisL für die Erstellung des Formulars und die eifrige Unterstützung mit Rat und Tat.

Ursprüngliche Meldung:

Im Oktober 2019, als GamersGlobal sein 10jähriges Bestehen feierte, gab es neben zahlreichen redaktionellen und weiteren usergenerierten Inhalten auch eine Galerie+ unter dem Motto "Das spielten unsere User im Jahr 2009". Im Forum kam seitdem die Idee auf, daraus eine jährliche Serie zu machen, die beleuchtet, was unsere User jeweils vor 10 Jahren so spielten. Den Anfang macht logischerweise das Jahr 2010.

Die Idee dabei ist, dass die teilnehmenden Userinnen und User das Spiel vorstellen, das sie im Jahr 2010 am liebsten oder längsten gespielt haben. Auch mehrere Titel können vorgestellt werden, dabei sollte aber von einer reinen Aufzählung abgesehen werden. Interessant werden die Texte ja meistens dadurch, dass die Autoren ihre persönliche Geschichte zu den Spielen erzählen. Sollte der Platz in einem Beitrag - geplant ist wieder eine Begrenzung auf 1.800 Zeichen pro Text - einmal nicht ausreichen, sind auch mehrere Beiträge pro Teilnehmer möglich, allerdings beschränkt auf maximal drei.

Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, was ihr vor 10 Jahren alles gespielt habt, könnte diese Release-Liste des Jahres 2010 helfen, oder auch die Top Ten des Jahres von GamersGlobal. Auf den vordersten Plätzen befanden sich dort Mass Effect 2, Heavy Rain, Fallout - New Vegas, Super Mario Galaxy 2 und Bioshock 2. Wie im letzten Jahr und den üblichen DU-Galerien sind aber nicht nur Spiele erlaubt, die in dem Jahr erschienen sind, auch ältere, die ihr 2010 erst gespielt habt, dürfen genannt werden. Vielleicht habt ihr diese ja in einem der Forenthreads Was habt ihr zuletzt gezockt?, Was habt ihr zuletzt durchgespielt? oder Eure neuesten Spiele! genannt und könnt darüber eure Erinnerung auffrischen. Zu jedem Beitrag gehört natürlich auch ein Screenshot. Habt ihr keinen selbstgemachten eures Lieblingsspiels parat, könnt ihr auch auf die Galerien in den GG-Steckbriefen zurückgreifen oder ein frei verfügbares Bild ohne Urheberrecht aus dem Internet nutzen.

Habt ihr Interesse teilzunehmen, meldet euch bitte in diesem Forenthread an, gerne bereits mit dem Spiel oder den Spielen, die ihr vorstellen möchtet. Sobald ausreichend Zusagen eingegangen sind, wird ein Teilnahmeformular freigeschaltet und das Datum für den Einsendeschluss bekanntgegeben. Schön wären mindestens 15 Teilnehmer, im letzten Jahr hatten wir 24 Beiträge von 22 Usern.