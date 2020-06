Remnant - From the Ashes: DLC Subject 2923 erscheint am 20. August

PC XOne PS4

Für den Actiontitel Remnant from the Ashes wurde mit Subject 2923 kürzlich ein weiterer DLC angekündigt, der am 20. August für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen soll. Der neue kostenpflichtige Inhalt wird die Handlung laut Entwickler Gunfire Games abschließen und zudem die letzte Erweiterung für den Titel sein.

Subject 2923 ist der Name der neuen Kampagne, in der ihr mehr über "die Träumer" sowie das "Träumerprogramm" erfahren werdet und wie dies mit der Saat zusammenhängt. Die Erde ist zwar weitestgehend von der Saat befreit, aber an einigen Orten ist sie noch aktiv und es ist an euch, die letzten Reste aufzuspüren und zu vernichten. Diese neuen Gebiete reichen "von ländlichen Gebieten und einer verlassenen Militärbasis auf der zerstörten Erde bis zu den frostigen und unerbittlichen Höhen von Reisum". Auf eurer Reise werdet ihr euch mit neuen Waffen, Modifikationen, Rüstungssets, Skins und Schmuckstücken ausrüsten. Im offiziellen Trailer zu Subject 2923 könnt ihr euch einen Einblick zum kommenden Inhalt verschaffen.