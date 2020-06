Steam Topseller KW 24/2020: Fabrikbau auf dem Treppchen und zwei Blitzeinsteiger

PC

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (8. bis 14. Juni 2020) konnte Microsofts Piraten-Koop-Adventure Sea of Thieves den Spitzenplatz verteidigen. Den zweitgrößten Umsatz der Woche konnte das für September 2020 angekündigte Destiny-2-Addon Jenseits des Lichts erzielen und so Satisfactory auf den dritten Rang verweisen. Das Fabrik-Aufbauspiel aus der Ego-Perspektive startete am 8. Juni in den Steam Early Access, nachdem es bereits im März 2019 im Epic Games Store veröffentlicht wurde.

Einen großen Erfolg feiert das JRPG Persona 4 Golden auf Platz vier. Schließlich ist es erst gestern nach der Ankündigung in der PC Gaming Show veröffentlicht worden. Auch ein weiterer erst gestern erschienener Titel kann den Einzug in die Steam-Wochencharts feiern: Das Hack-and-Slay Torchlight 3 erreicht immerhin noch den zehnten Rang.

Der letzte Neuzugang dieser Woche ist ein weiterer DLC. Europa Universalis 4: Emperor erschien am 9. Juni und bescherte dem Spiel direkt einen neuen Spielerrekord.

Weiterhin in den Steam-Charts vertreten sind Command & Conquer - Remastered Collection (Platz fünf), das Valve Index VR Kit (Rang sechs), Need for Speed - Heat (Platz acht) sowie Playerunknown's Battlegrounds auf Rang neun.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Sea of Thieves 1 2 Destiny 2: Jenseits des Lichts - 3 Satisfactory - 4 Persona 4 Golden - 5 Command & Conquer - Remastered Collection 2 6 Valve Index VR Kit 3 7 Europa Universalis 4: Emperor - 8 Need for Speed - Heat 5 9 Playerunknown's Battlegrounds 4 10 Torchlight 3 -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Nachfolgend seht ihr die Top Ten der aktuell meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA) 5 Death Stranding 02.06.2020 6 Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 2020 7 Crusader Kings 3 01.09.2020 8 Hollow Knight - Silksong 2020 9 Horizon - Zero Dawn Sommer 2020 10 Kerbal Space Program 2 2020

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

**: bislang Epic-exklusiv

EA: Early Access