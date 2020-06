Torchlight 3: Ab sofort auf Steam im Early-Access erhältlich

PC XOne PS4

Welcher Liebhaber des Hack-and-Slay-Genres erinnert sich nicht an die Zeit, als Runic Games ihr Erstlingswerk Torchlight (zum Test, Note 8.0) ankündigten. Nicht wenige haben mit dem Titel die Durststrecke bis zum Erscheinen von Blizzards Genre-Primus Diablo 3 (zum Test, Note: 9.0) überbrückt, das nach diversen Verschiebungen erst drei Jahre später erscheinen sollte. Runic Games wurde 2017 nach der Veröffentlichung von Torchlight 2 (zum Test, Note 8.5) geschlossen und die Rechte gingen an Perfect World Entertainment, die nun in Zusammenarbeit mit Echtra Games überraschend den Start von Torchlight 3 in die Early-Access-Phase auf Steam angekündigt haben.

Torchlight 3 spielt ein Jahrhundert nach dem zweiten Teil. Novastraia ist erneut durch eine Invasion durch die Netherim samt ihrer Verbündeten bedroht und ihr seid für die Verteidigung zuständig. Während der Early-Access-Phase steht euch einzig der Mehrspieler-Modus zur Verfügung. In diesem könnt ihr zu viert die ersten zwei Akte des Spiels durchstreifen, wobei ihr euch teilweise die öffentlichen Bereiche der Level, zum Beispiel Städte, mit bis zu 40 anderen Spielern teilt. Zudem enthält die Early-Access-Version zwei Akte, in denen ihr mit vier Klassen, dutzende Quests erledigen, über 100 legendäre Gegenstände entdecken und mit zahlreichen Waffen auch Bosskämpfe bestreiten könnt. Die individualisierbaren Forts sind im Early Access ebenfalls bereits enthalten.

Torchlight 3 soll "ein paar Monate" im Early Access verweilen, während der ihr das Spiel für 29,99 Euro erwerben könnt. Die finale Version soll zusätzlich einen dritten Akt sowie einen Einzelspielermodus enthalten. Zudem wird zum regulären Start der Preis angehoben und eure bisher erspielten Fortschritte zurückgesetzt, damit "sämtliche Charaktere auf einer Stufe starten können".