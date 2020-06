Alaloth: Lebenszeichen des Action-RPGs aus Italien in Trailer-Form

PC XOne

Bereits im Jahr 2017 wurde das Action-Rollenspiel Alaloth - Champions of The Four Kingdoms angekündigt, bei dessen Entwicklung ein ganz besonderer "Creative Consultant", also ein Berater, mitwirkt: Chris Avellone. Bekannt ist dieser unter anderem durch sein Mitwirken an Rollenspiel-Klassiker wie Planescape Torment, Fallout 2, Fallout - New Vegas, Divinity - Original Sin 2. Zu Alaloth, um das es in der letzten Zeit ziemlich still geworden war, wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.

Das Video, das im Zuge der digitalen PC Gaming Show erstmals gezeigt wurde, geht gerade mal eine halbe Minute, zeigt in der kurzen Zeit aber viele Elemente des Titels von Gamera Interactive. So seht ihr ein wenig Kampfsystem, etwas Magie, ein Stück der Karte der Oberwelt und einige Abschnitte der Spielwelt. Ein Detail verrät aber auch der neue Trailer nicht, und zwar einen Release-Termin für den PC- und Xbox-One-Titel. Auf der entsprechenden Steam-Seite heißt es weiterhin lediglich "2020".