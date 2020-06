Humankind: 4X-Spiel von Sega auf 2021 verschoben

PC MacOS

GamersGlobal-Chefredakteurhatte bereits in seinem Bericht von der gamescom 2019 das 4X-Strategiespiel Humankind (Preview ) als potenziellen "-Bezwinger" bezeichnet. Bis zum finalen Release und der genannten, möglichen Erkenntnis wird es aber noch länger dauern, als ursprünglich geplant. Denn wie Entwickler Amplitude Studios (und andere) nun bekanntgaben, wird das Spiel erst irgendwann im kommenden Jahr die Reife zur Veröffentlichung erreichen.Dafür aber gibt es einen neuen Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Allzu viel echte Gameplay-Szenen dürft ihr im von Sega herausgegebenen Spiel zwar nicht erwarten. Dennoch lässt das kaum 90 Sekunden lange Video kaum einen Zweifel daran, weshalb sich der Pulisher von Spielen wie der-Serie von The Creative Assembly ausgerechnet die Rechte an diesem Globalstrategie-Titel frühzeitig gesichert hat.