Everspace 2: Neuer Trailer zeigt planetare Gefechte

PC XOne PS4

Das Weltraum-Roguelike Everspace (in der Preview) des deutschen Entwicklerstudios Rockfish Games war nicht nur hierzulande, sondern auch international auf PC und Konsole erfolgreich. Im vierten Quartal dieses Jahres soll der Nachfolger Everspace 2 erscheinen, der sich aktuell noch in einer Closed Alpha befindet. Die Hanseaten haben kürzlich einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Erschienen ist das Video indes im Rahmen des sogenannten "Summer of Gaming".

Einen konkreten Starttermin für Everspace 2, das ebenfalls sowohl für PC als auch für Konsole erscheinen wird, gibt es aktuell noch nicht. Mehr zum Spiel beziehungsweise vornehmlich dazu, wie sich die Corona-Krise auf Entwicklung und Zeitplan ausgewirkt hat, erfahrt ihr im Kurzinterview mit Chefentwickler Michael Schade.