Baldur's Gate 3: Early-Access-Start im August, neuer Trailer

PC

Einen finalen Termin für Larian Studios' Rollenspiel-Sequel Baldur's Gate 3 (Preview ) gibt es weiterhin nicht. Wie der Spieleentwickler aus Belgien heute bekannt gab, wird das Spiel jedoch voraussichtlich noch im August in die Early-Access-Phase auf Steam wechseln, sodass Interessierte im genannten Monat erste eigene Spielerfahrungen in der Fortsetzung des RPG-Klassikers von Bioware sammeln können. Das Spiel basiert dabei wie gehabt auf den Pen-and-Paper-Vorlage von, oder "Kerker und Verliese", um einen der schlimmsten Lokalisationsfehler aus der TV-Seriean dieser Stelle unterzubringen. Anders als die ersten beiden Serienteile aber setzt Larian nicht auf pausierbare Echtzeit-Scharmützel, sondern auf ein rundenbasiertes Prinzip, das das flämische Studio spätestens mit Divinity - Original Sin 2 (im Test: Note 9.0 ) nahezu zur Perfektion brachte.Noch will sich Larian nicht festlegen, ob der für August geplante Early-Access-Start auch tatsächlich erfolgen wird. Immerhin hatte Belgien mit am stärksten mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen und hatte, gemessen an der Bevölkerungszahl, mit die meisten Toten der weltweiten Pandemie zu beklagen. Aber obgleich der August als Startzeitpunkt noch nicht final feststeht, glaubt Larian aktuell, in Bezug darauf im Plan zu liegen. Die Corona-bedingte flächendeckende Umstellung auf den Homeoffice-Betrieb des Studios sei jedenfalls erfolgreich verlaufen.Mehr Informationen zum Spiel findet ihr in unserer ausführlichen Preview nebst Video sowie unserem Interview mit Design Producer David Walgrave , den wir vor einigen Wochen ausführlich auf einem Event in Nürnberg zu Baldur's Gate 3 befragen konnten. Unter dieser News findet ihr zudem einen frischen Trailer zum Spiel. Zudem veröffentlichte Larian ein Community-Update in Videoform , das unter anderen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Studio thematisiert.