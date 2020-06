Warhammer 40.000: Starterset zur neuen Tabletop-Edition vorgestellt

andere

Zum mittlerweile neunten Mal hat Games Workshop eine neue Edition des Regelwerks zum beliebten Tabletopangekündigt. Erwartet wird kein so starker Bruch wie zum Start der achten Edition, die sich von einer Reihe altbekannter Regeln, wie den starren Bewegungswerten, verabschiedet und das damals ziemlich unüberschaubare Regelwerk deutlich vereinfacht hatte. Vielmehr wird nunmehr eine Evolution der Regeln der achten Edition versprochen, bei der Feedback der Spieler eingeflossen sei.Wie bei jeder Edition, steht auch diesmal wieder ein Starterset in den Regalen, das wie gewohnt einen guten Fundus an Figuren, das Grundregelwerk und verkürzte Regeln für die enthaltenen Modelle enthält. Wie nach dem ersten Trailer zu erwarten, treffen die Ultramarines nach der Death Guard dieses Mal auf die Necrons – außerirdische Roboter-Skelette, die alles Leben auslöschen wollen. Nicht enthalten sind allerdings die angeteaserten Adapta Sorotitas. Der Name der Box,, verweist auf den Indomitus-Kreuzzug, den Roboute Guilliman (der wiedererweckte Primarch der Ultramarines) gestartet hat, um den 13. Schwarzen Kreuzzug der von Abaddon angeführten Chaos Space Marines sowie die wachsende Xenos-Bedrohung zurückzudrängen. Eine genau Auflistung aller Modelle in der Box findet sich in diesem Blogpost Neben neuen Regeln sind zwei neue TV-Serien , eine davon im kindgerechten Zeichentrick-Look, die andere in gerenderten 3D, angekündigt. Vage bleiben leider die Verweise auf die Computerspiele, bei denen mitundzwar ein paar solide Titel dabei waren, große Ankündigungen aber schon seit einiger Zeit ausgeblieben sind.