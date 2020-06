Yes, Your Grace: Führt ein Königreich auf Switch und Xbox ab 26. Juni

PC Switch XOne

Brave at Night, der Entwickler des taktischen Rollenspiels Yes, your Grace, hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die Königreich-Simulation in Pixeloptik am 26. Juni für Nintendo Switch und Xbox One erscheinen wird. Bislang war der Titel lediglich auf dem PC spielbar.

Laut Produktseite bei Gog.com (mit GamersGlobal-Partnerlink) schlüpft ihr in Yes, your Grace in die Rolle des Königs Eryk, Herrscher über das fiktive mittelalterliche Königreich Davern. Wie ein echter König müsst ihr euch mit den Vorsprachen eurer Untertanen und den vorgebrachten Themen, Sorgen und Nöten auseinandersetzen und eine abwägende, manchmal schwierige Entscheidung treffen. Neben dem Regieren eures Reiches kümmert ihr euch außerdem um die persönlichen Angelegenheiten eurer Familienmitglieder. Aber auch die große Politik kommt nicht zu kurz: Heuert Einheiten an, die für eure Sache kämpfen, schmiedet Allianzen mit anderen Lords, zieht in die Schlacht um Kriege zu gewinnen.

Zum Abschluss dieser News folgt der Release-Trailer der PC-Version, mit dem ihr euch einen Eindruck zu dem Spiel verschaffen könnt.