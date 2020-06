XIII: Remake im neuen Gameplay-Trailer // Erscheint im November

PC Switch XOne PS4 MacOS

Bereits 2019 hatte sich Benjamin Braun im Rahmen der gamescom einen ersten Eindruck zum Remake des Cel-Shading-Shooters XIII verschafft. Sein eher durchwachsenes Fazit könnte damals noch einer frühen und unvollständigen Version geschuldet gewesen sein. Ab dem 10. November 2020 könnt ihr euch nun selbst ein Bild machen. Oder gleich die bewegten Bilder im neuen Gameplay-Trailer mit euren Erinnerungen an das Original abgleichen.

Story und Aufmachung des Titels bleiben im Vergleich zum ursprünglichen Spiel aus dem Jahre 2003 natürlich gleich: In der Rolle von "XIII" müsst ihr eure Unschuld beweisen. Verwundet und ohne Erinnerung wacht er an einem einsamen Strand auf. Aber bald wird klar, dass er wegen des Mordes am Präsidenten der Vereinigten Staaten gejagt wird. Warum das so ist, wisst ihr nicht.

Laut der Produktseite bei Steam bleibt der einzigartige Comicstil des Originals erhalten. Da das Spiel auf dem gleichnamigen Comic von Jean Van Hamme und William Vance basiert, werden immer mal wieder Sprechblasen und Comicbilder eingeblendet. Ob die Originalstimmen wieder verwendet werden, ist noch nicht klar: In der oben erwähnten Preview schrieb Benjamin, dass eine neue deutsche Synchronisation erstellt werden soll. Auf der Steamseite wird dagegen damit geworben, dass die Stimmen der ursprünglichen Fassung ebenso wie die Musik wieder verwendet werden.

Für 39,99 Euro kann der Titel via Steam vorbestellt werden, bei GOG.com existiert ebenfalls eine Produktseite, allerdings noch ohne Preisangabe. Und in der entsprechenden Galerie sind fünf neue Screenshots zu besichtigen.