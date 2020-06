Zankstelle Vol. 47: Das Line-up der PS5 unter der Lupe

Am 11. Juni stellte Sony das Line-up für die nächste Konsolengeneration im Livestream vor. Wie viele andere Gamer auch, schaute sich GG-User FantasticNerd die Trailershow ganz genau an - und hatte nach der Vorstellung Redebedarf. Zum Glück fand sich mit Elfant ein kompetenter und unvoreingenommener Gesprächspartner. Gemeinsam sprechen die beiden in dieser Folge der Zankstelle über die einzelnen Spiele und natürlich auch über das am Ende der Show vorgestellte Design der Playstation 5. Ursprünglich war eine kurze Zwischenfolge geplant - quasi ein Zankstellen-Express. Da aber ja doch einige Games zusammenkamen (und dies hier GamersGlobal, also die Seite von Jörg Langer ist), wurden es am Ende doch über 70 Minuten Gedankenaustausch.

Auf welche Spiele freuen sich die beiden am meisten? Welche Trailer lassen sie eher ratlos zurück - sei es, weil kein Gameplay erkennbar war, sei es wegen seltsamer Schnitte? Und reizt das Angebot die Podcaster zum Kauf? Was halten sie von dem vorgestellten Zubehör?

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Und für ganz besonders besondere Hörer gibt es natürlich wieder den sieben Tage lang gültigen Link bei WeTransfer.