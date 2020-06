PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 16. bis 19. Juni (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Desperados III

Ab in den Wilden Westen mit Dir! Dort wimmelt es nur so vor Gefahren und zwielichtigen Ganoven. Rette Deine Haut, indem Du Feinde mit ausgeklügelten Echtzeit-Angriffen zur Strecke bringst. Kleinigkeiten entscheiden darüber, ob Du mit dem Leben davonkommst, oder in den Lauf einer Flinte schaust. Lege Dir also einen mutigen Plan zurecht und nutze die außergewöhnlichen Fähigkeiten Deines Teams, um selbst die schwierigsten Herausforderungen zu meistern.

Colt Canyon

In diesem 2D-Pixel-Art-Shooter schlüpfst Du in die Rolle eines mutigen Cowboys, der seinen Gefährten vor einer skrupellosen Bande von Banditen rettet. Mit einer Pistole und jeder Menge Dynamit im Gepäck bahnst Du Dir Deinen Weg durch den Canyon, in dem neben den Banditen auch verborgene Schätze, Waffen und etliche andere blutrünstige Gefahren lauern. Nimm Deinen Mut zusammen und stelle Dich Deinen Feinden in nervenaufreibenden Echtzeit-Kämpfen.

Disintegration

Xbox One X Enhanced – Der Sci-Fi-Ego-Shooter wurde von den Erfindern von Halo entwickelt und verbindet elektrisierende First-Person-Shooter-Action mit spannenden Echtzeit-Strategieelementen. Du steuerst ein stark bewaffnetes Gravcycle und kommandierst Deine Truppen am Boden mit dem Ziel, Deine Gegner in der Kampagne oder im Mehrspielermodus zu besiegen.

Session: Skateboarding Sim Game

Skateboarding ist mehr als nur ein Hobby. Es ist eine Kultur, mit der Du Deine kreative Ader zum Ausdruck bringst. Session. bietet Dir alles was du brauchst, um Deine Skills auf dem virtuellen Brett zu perfektionieren. Übe Deine Tricks an den atemberaubendsten Schauplätzen der Welt und ernte den Respekt der gesamten Szene!

Timberman VS

Xbox Play Anywhere – Bäume fällen im Arcade-Stil – was zunächst simpel klingt, ist umso herausfordernder, wenn es darum geht, der schnellste Holzfäller der Welt zu sein. Perfektioniere Deine Technik, fordere Freunde heraus oder meistere die Einzelspieler-Herausforderungen, um bis zu 56 neue Charaktere freizuschalten.

Waking

Waking bietet eine ergreifende Mischung aus Action-Adventure und geführter Meditation, die sich im Kopf eines im Koma liegenden Mädchens abspielt. In ihren Träumen kämpfen dunkle Mächte gegen liebevolle Erinnerungen und es liegt an Dir, die helle Seite so zu stärken, dass sie das Mädchen am Leben hält und die Gedanken der Dunkelheit endgültig besiegt.

Namco Museum Archives Vol. 1

Um in Nostalgie zu schwelgen, braucht es manchmal nur eine entsprechend kultige Spielesammlung. Namco’s Museum Archives enthält zehn legendäre 8-Bit-Arcade-Klassiker, wie Galaxian, Xevious, Mappy, Pac-Man, Dig-Dug, die wohl niemals an Reiz verlieren werden.

Namco Museum Archives Vol. 2

Der zweite Band der kultigen Spielesammlung erweckt weitere zehn Spiele aus längst vergangenen Tagen zum Leben. Wenn Du Fan von Klassikern wie Dig Dug II, Galaga, Rolling Thunder oder Legacy of the Wizard bist, ist Namco Museum Archives Vol. 2 genau das richtige für Dich.

The Bard’s Tale: ARPG

Xbox Game Pass – Du schlüpfst in die Rolle eines Barden, der genug von sinnlosen Aufträgen und rattenverseuchten Kellern hat. Nutze die magische Fähigkeit, fremde Charaktere zu beschwören und diese so für die eigene Sache zu gewinnen. Das mehr als 20 Stunden Action bietende Abenteuer führt Dich vorbei an sagenumwobenen Städten, verwucherten Wäldern, geheimen Verliesen und monumentalen Gebirgsketten. Es gibt viel zu entdecken.

Hard West Ultimate Edition

Xbox One X Enhanced – So hast Du den Wilden Westen noch nie erlebt. In der Rolle des jungen Warren ergründest Du die Tiefen der menschlichen Seele, indem Du Dich acht Story-Szenarien und 40 rundenbasierten Kämpfen stellst. In einer Welt, in der falsche Entscheidungen furchteinflößende Konsequenzen haben, sind Rache und Tod allgegenwärtig. Wirst Du dennoch deinen Seelenfrieden finden?

Radio Squid

Auf dem kleinen Tintenfisch lastet ein Fluch! Nun ist es an Dir, den Fluch zu lösen. Mach Dich auf in die Tiefen des Meeres und sammle dabei viele Münzen! Ergründe den Boden der Tiefsee und besiege Deine Feinde mit der Kraft des Sirenengesangs!

Zum Beat der Musik feuerst Du Geschosse auf Deine Feinde, doch achte darauf, dass Du nicht selbst vom eigenen Schuss getroffen wirst!