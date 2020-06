Microsoft Store leakt neues EA-Star-Wars-Spiel

XOne PS4

Es ist schon seit längerem bekannt, dass Electronic Arts neben einem Nachfolger zu Star Wars Jedi - Fallen Order noch ein weiteres Sternenkrieger-Eisen im Feuer haben soll. Das bislang als "Project Maverick" referenzierte Projekt, das bei EA Motive in Montreal in Entwicklung sein soll, ist nun offensichtlich durch einen Eintrag im Microsoft Store geleakt worden.

Demnach handelt es sich um das Spiel Star Wars - Squadrons. Auf der Produktseite, die inzwischen offline genommen wurde, war auch ein Artwork zu besichtigen, welches X-Wing- und TIE-Fighter-Geschwader sowie zwei entsprechende Piloten zeigte. Der unter dem Spielenamen platzierte Schriftzug "Pilots Wanted" lässt darauf schließen, dass ihr in Star Wars - Squadrons selbst in die Cockpits der bekannten Raumjäger klettern dürft. Klarheit werden wir bereits nach diesem Wochenende bekommen, denn EA kündigte nach Bekanntwerden des Leaks auf Twitter einen Reveal Trailer für Montag, den 15. Juni, um 17 Uhr deutscher Zeit an.