Iron Harvest: Demo bis 22. Juni 2020 auf Steam verfügbar [Update]

Update vom 17.06., 09:10 Uhr

Gester Abend ging die Demo zur Echtzeit-Strategie Iron Harvest vom deutschen Studio King Art Games live auf Steam. Bis zum 22. Juni 2020 könnt ihr darin eure Fähigkeiten als Anführer von Armeen in alternativen 1920ern mit Kampfrobotern testen. Die Demo umfasst keine Kampagnen-Missionen, ihr könnt jedoch eine Herausfoderung oder Skirmish mit den Fraktionen Polania und Saxony spielen. Außerdem erlaubt die Demo Multiplayer-Schlachten.

Im Zuge einer Interview-Reihe befragte unser Autor Benjamin Braun den Chef des Studios Jan Theysen, wie die Corona-Pandemie sich auf die Arbeit von King Art an Iron Harvest ausgewirkt hat.

Ursprüngliche Meldung vom 13.06.2020, 22:18 Uhr

Das Bremer Entwicklerstudio King Art Games (The Book of Unwritten Tales, Battle Worlds - Kronos und andere) arbeitet bekannlich schon seit vielen Monaten am Echtzeit-Strategie-Spiel Iron Harvest (in der Preview). Das Spiel verbindet ein fiktives Setting in Folge des Ersten Weltkriegs mit einem Gameplay, das wenigstens entfernt an Company of Heroes erinnert (wir berichteten). Wie der Entwickler kürzlich via Twitter bekannt gab, wird es bereits in der kommenden Woche die Möglichkeit geben, das Spiel in einer kostenfreien Demo auf Steam anzuspielen.

Iron Harvest soll nach aktuellem Plan noch dieses Jahr für PC-Systeme veröffentlicht werden. Wie ihr morgen früh etwas genauer im Kurzinterview mit Chefentwickler Jan Theysen erfahren könnt, hatten die Hanseaten den Konsolenlaunch frühzeitig ins Jahr 2021 verschoben, während die PC-Fassung aktuell weiterhin im Zeitplan für den Launch in diesem Jahr liegt. King Art Games arbeitet, wie zuletzt auch bei der Spielumsetzung zu Die Zwerge, mit dem schwedischen Publisher THQ Nordic zusammen.