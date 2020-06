Teaser Dennis und Hagen verfolgten beide die PS5-Präsentation. Im WoSchCa erzählen sie, wie sie den Event erlebten und küren ihre Favoriten unter den gezeigten Titeln.

Gestern noch hauten Dennis und Hagen zu später Stunde in die Tasten. Nicht etwa nur, um mit den Usern in der Matrix Gedanken über die von Sony "Die Zukunft des Gaming" getaufte Präsentation auszutauschen. Vor allem verpackten sie diversen Ankündigungen während des Events als News. Daher kommen beide in der Konstellation auch für den Wochenrückblick zusammen, um die Neuigkeiten aus der Präsentation noch einmal Revue passieren zu lassen und das Gesehen für sich einzuordnen. Außerdem besprechen sie, was sonst noch in den vergangenen Tagen GamersGlobal bewegt hat und verraten zur großen Überraschung eines der beiden Beteiligten wie in jeder Folge sonst auch ihre Wochenendpläne. Alle Themen im Überblick: