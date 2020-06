PM: FOR HONOR®: YEAR 4 SEASON 2 TYRANNY AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 12. Juni 2020 – Ubisoft® gab bekannt, dass Tyranny, die zweite Season in Year 4 von For Honor®, ab sofort auf PlayStation®4, der Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Windows PC verfügbar ist. In einer der bisher größten Seasons von For Honor, ist Tyranny in zwei große Meilensteine aufgeteilt.

Die neue Season beginnt mit einem brandneuen In-Game-Event, die For Honor-Spiele: Metallprüfungen. Das Event bringt mit „Teste dein Metall“, einen sehr beliebten Spielmodus zurück. Bei diesem Modus schließen sich die Spieler zusammen, um gegen Imitatoren und legendäre Krieger aus der Story-Kampagne in brutalen Schlachten im 4v4-Vernichtung-Spielmodus zu kämpfen. Das zeitlich begrenzte Event, Die For Honor-Spiele: Metallprüfungen, ist bis zum 2. Juli spielbar. Spieler erhalten durch das Absolvieren der Kämpfe exklusive Belohnungen aus dem ursprünglichen Event.

Tyranny erweitert das Spiel durch weitere Anpassungsgegenstände. Dazu gehören sowohl neue Schlachtmonturen, Helmschmuck, Gesten, Exekutionen und Effekte, als auch ein neues Rüstungsset, welches das Gesicht von Zenturio enthüllt. Die neue Season führt einen neuen themenbedingten Battle Pass ein. Der kostenlose und der Premium Battle Pass schaltet für Spieler besondere kosmetische Gegenstände frei. Des Weiteren kann das Battle-Bundle erworben werden. Dadurch können die Spieler den Premium Pass mit den ersten 25 Rängen sofort freischalten. Der Battle Pass und der Inhalt der neuen Season basieren auf die Geschichte von einem Geheimbund in Heathmoor, der sich Orden des Horkos nennt. Dieser Kult ist entschlossen, um jeden Preis seinen Einfluss auf alle Fraktionen zu erweitern.

Hinsichtlich der Bemühungen des Entwicklerteams, die Spielerfahrung ständig aufzufrischen und die Spielbalance mit jedem größeren Update zu verbessern, bringt auch Tyranny Verbesserungen und Balancing-Änderungen für mehrere Helden, einschließlich einem großen Update für Zenturio. Sein verbessertes Kit ermöglicht ein breiteres Spektrum an Optionen in der Offensive, um den Helden in verschiedenen Kampfsituationen nützlicher zu machen.

Die neue Season, Tyranny, führt zusätzlich einen neuen Helden, welcher in die Liste aufgenommen wird, ein, sowie ein Update zum Kernkampfsystem, welches das Spielerlebnis verbessern soll. Dies ist ab dem 6. August verfügbar. Weitere Einzelheiten zu diesen beiden Themen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Mit mehr als 20 Millionen Spielern ist For Honor für PlayStation®4, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Windows PC erhältlich. For Honor ist auch auf UPLAY+, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar. *

