PM: The Pathless fliegt auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Wir können es endlich bekannt geben: The Pathless erscheint noch dieses Jahr! Und nicht nur auf PS4 – es wird auch für PlayStation 5 veröffentlicht!

Ich freue mich, euch ein paar neue Details zu unserem Spiel mitteilen zu können. Ihr wisst bereits, dass Ihr als Hunter spielt, ein Meisterschütze, der mithilfe seines getreuen Adlers eine Insel von einem Fluch befreien muss. Diesmal möchte ich erzählen, auf welche Arten die Technologien der nächsten Generation auf der PS5 das Gamingerlebnis nochmal verbessern.

DualSense-Controller

Der DualSense Controller der PS5 setzt neue Maßstäbe. Du kannst den Herzschlag dieser Welt spüren: Die Anspannung bei der Vorbereitung auf den Schuss, der Flügelschlag eines Adlers, der in den Himmel steigt, die Erschütterung eines noch weit entfernten Bosses, der sich auf den Angriff vorbereitet … Wir wollen, dass du in die lebende Welt von The Pathless eintauchen kannst und mit dem DualSense-Controller kannst du sie hautnah erleben.

Beeindruckendes 3D-Audio

Wir haben The Pathless mit 3D-Audioquellen mit besonders räumlichen Klang entwickelt. Wir haben die Umgebungsgeräusche auf zahllose kleine Quellen in der Spielwelt verteilt, damit der Spieler voll in diese Welt eintauchen kann. Unser Spiel enthält eine ganze Reihe exotischer Naturräume und dank der Audiotechnologie der PS5 fühlt es sich so an, als ob du wirklich in ihnen rennen, fliegen und Pfeile verschießen würdest.

Übergangslose offene Welt

Vom ersten Tag war es unser Ziel, ein nahtloses Erlebnis ohne lästige Ladebildschirme auf der PS5 zu schaffen. Das Level wird so schnell wie möglich von der Festplatte gestreamt und mit der unvergleichlichen Leistung der SSD der PS5 können wir selbst weiter entfernte Teile des Levels laden, ohne dass es zu Leistungsabfällen kommt. Die sich langsam füllenden Fortschrittsbalken gehören der Vergangenheit an. Das einzige, was du nicht mehr tun kannst, ist zwischendurch aufs Handy zu schauen.

Das ist erst der Anfang Es gibt noch viele weitere Innovationen. Weitere Updates folgen in Kürze!