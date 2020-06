PM: Tribes of Midgard gibt 2021 sein Konsolendebüt auf PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

PC PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Team von Norsfell freut sich, bekanntgeben zu können, dass wir 2021 gemeinsam mit Gearbox ASGARD auf die PlayStation 5 bringen.

ASGARD ist ein neues Spiel, bei dem sich die Spieler allein oder zusammen mit einem Team von bis zu 10 Spielern in der Götterdämmerung gegen die entgegenkommende Invasion der Riesen stellen können. Ihr spielt in Welten voller dunkler Kreaturen, verborgener Götter und reichlich Materialien, die es aufzufinden gilt. Eure Figur ist ein Wikinger, der in einem Dorf lebt, das den Samen Yggdrasils beherbergt; die letzte Basis, die die Götter vor den anderen Reichen schützt.

Ihr müsst die Wildnis erkunden, um neue Waffen zu entwickeln, und bereit sein, das heilige Zentrum eures Dorfes vor den düsteren Schatten von Helheim zu verteidigen, die seine Macht auszubeuten versuchen. Unterdessen rücken die Riesen immer näher an euer Dorf heran, um Midgard zu vernichten und die Prophezeiung des Endes der Welt zu erfüllen.

Obwohl sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, haben wir viele aufregende Dinge geplant und können es kaum erwarten, euch weitere Informationen mitzuteilen, während wir uns dem Konsolendebüt von ASGARD auf PS5 und der PC-Veröffentlichung im Jahr 2021 nähern.