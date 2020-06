PM: PlayStation Studios: 9 neue PS5-Spiele vorgestellt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das beste Kompliment, das man neuer Hardware machen kann, sind viele großartige Spiele, die sich darauf spielen lassen. Die neun heute Abend vorgestellten Titel sind das größte Lineup an Sony-Spielen, das PlayStation bei der Einführung einer neuen Plattform bisher präsentiert hat.

Die Teams von PlayStation Studios arbeiten hart an fantastischen neuen Gamingerlebnissen für die PlayStation 5, welche allesamt von den erweiterten Funktionen der PS5 profitieren, darunter die ultraschnelle SSD, der DualSense Wireless-Controller und 3D-Audio. Wir hoffen, dass euch unsere Präsentation genauso gut gefallen hat wie wir Spaß daran hatten, für euch diese Titel für die PlayStation 5 rauszubringen!

Ich bin mir sicher, dass ihr viele Fragen zu den heute Abend vorgestellten Spielen habt. Wir können es auch kaum erwarten, euch noch weitere Details verraten. Für den Moment findet ihr hier eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Spiele und eine Trailer-Zusammenstellung, falls ihr etwas verpasst habt. Natürlich könnt ihr euch hier auch die gesamte Präsentation ansehen.

Horizon Forbidden West knüpft an die Geschichte von Aloy an, die sich nach Westen aufmacht, wo sie sich einer eindrucksvollen und zugleich gefährlichen Welt vollerfurchteinflößender Maschinen und mysteriöser neuer Bedrohungen gegenübersieht. Horizon Forbidden West für die PS5 bietet eine höhere Grafikqualität, durch die das Spiel noch sehr viel ästhetischer und realistischer wirkt als das Original der Reihe, Horizon Zero Dawn.

Das neueste Abenteuer im Spider-Man-Universumweiß mit einer brandneuen Story aufzuwarten. Spieler erleben darin den Aufstieg von Miles Morales, dem es gelingt, mithilfe neuer Superkräfte sein eigener Spider-Man zu werden. Dank der ultraschnellen SSD der PS5 bewegen sich Spieler fast ohne Ladezeiten in atemberaubender Geschwindigkeit durch Marvels New York City und erleben mit dem DualSense Wireless-Controller auch haptisch, wie sich Miles durch die Häuserschluchten schwingt, Schläge austeilt, Netzfäden schießt und seine Gegner mit Venom Blasts das Fürchten lehrt. Detaillierte Charaktermodelle und verbesserte Grafik im Spiel lassen die Abenteuer von Miles Morales als Spider-Man noch realistischer erscheinen.

Ratchet & Clank: Rift Apartist ein brandneues intergalaktisches Abenteuer von Insomniac Games, das zeigt, was möglich ist, wenn Spiele speziell für die ultraschnelle SSD und den DualSense Wireless-Controller der PS5 entwickelt werden. Dank der SSD der PS5 bewegen sich Spieler auch mitten im Gameplay fast ohne Ladezeiten durch verschiedene Dimensionen. Der DualSense Wireless-Controller erweckt das umwerfend komische Arsenal von Ratchet zum Leben. Die haptischen Effekte und adaptiven Tasten sorgen dafür, dass ihr voll und ganz ins Kampfgeschehen eintaucht.

von Japan Studio und Bluepoint Games kommt ein Remake des beliebten PlayStation-Klassikers Demon’s Souls. In diesem Remake stellen sich die Spieler den Herausforderungen des Originals, die jedoch von Grund auf neu gestaltet wurden. Neben wunderschönen Schatteneffekten und Raytracing können Spieler zwischen zwei Grafikmodi wählen: 4K-Modus oder High-Frame-Rate-Modus

von klassischen Fahrzeugen und Strecken bis hin zur Wiedereinführung des legendären GT Simulation Mode bringt GT 7 die besten Eigenschaften früherer Versionen mit in die Zukunft. Ein noch realistischeres Fahrerlebnis erwartet euch dank haptischem Feedback, durch das ihr beim Gasgeben so richtig auf eure Kosten kommt. Dank dem immersiven 3D-Audio der PS5 nehmen Spieler wahr, wo sich andere Autos und Fahrer um sie herum befinden. Und mit der ultraschnellen SSD der PS5 werden Rennstrecken im Handumdrehen geladen –für das ultimative Rennerlebnis.

Der legendäre PlayStation-Held Sackboy kehrt in einem völlig neuen 3D-Abenteuer zurück –mit expressiver Steuerung, mit der ihr voll ins Geschehen eintaucht. Spieler können sich allein auf dieses epische Jump ’n Run-Abenteuer begeben oder mit bis zu vier Freunden chaotischen Multiplayer-Spaß erleben.

Kämpft um euer Leben auf einem feindseligen Planeten, der sich mit jedem Tod verändert. Spieler können mit einem einzigen adaptiven Abzug instinktiv zwischen den Feuermodiwechseln und sich dank rasanter Ladezeiten nach jedem Tod sofort wieder ins Geschehen stürzen. Das immersive 3D-Audioerlebnis der PS5 erweckt die außerirdische Welt zum Leben, hilft Spielern, sich in packenden Positionskämpfen zu behaupten und gibt Hinweise auf verborgene Geheimnisse.

Destruction All Stars ist ein globales Sportereignis. Das Ziel? So viele Fahrzeuge wie möglich zu demolieren. Mit jedem demolierten Fahrzeug wird die Arena mit Wrackteilen übersät, bis der Sieger gekrönt wird. Es stehen diverse Fahrzeugtypen zur Auswahl, die sich dank der Haptik und den adaptiven Tasten der PS5 verschiedenartig anfühlen und unterschiedlich beschleunigen.

Astro und sein Team bringen euch in diesem spaßigen und kostenlosen Abenteuer, das auf der PS5 vorinstalliert ist, auf magische Weise die Weltder PS5 näher. Erkundet vier Welten, die auf den Konsolenkomponenten der PS5 basieren und innovatives Gameplay präsentieren, bei dem die neuen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers der PS5 voll zum Tragen kommen. Komplettisten können Artefakte ausder PlayStation-Geschichte sammeln.

Doch das ist erst der Anfang. Wir werden für die PS5 das gesamte Kreativpotenzial von PlayStation Studios auffahren und Erlebnisse schaffen, die man über Generationen hinweg nicht vergessen wird. Wir können es kaum erwarten, euch noch mehr zu zeigen.