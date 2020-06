HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute war ein aufregender Tag für Gamer auf der ganzen Welt, da wir bei der PS5-Präsentation einen ersten Blick auf PS5-Spiele werfen konnten, die sich noch in Entwicklung befinden. Das Highlight war die Enthüllung des PS5-Systems selbst.

Eigentlich sind es sogar zwei PS5-Systeme.

Bei der Markteinführung der P bieten wir zwei Modelle an: ein Standardmodell mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und eine digitale Edition ohne Disc-Laufwerk. Die Gameplay-Erfahrung auf der PS5 bleibt dieselbe –ihr habt also die Wahl. Zwar gibt es einige geringfügige Unterschiede im Aussehen der beiden Modelle, aber insgesamt wollten wir der Konsole ein gewagtes und atemberaubendes Design verpassen, das sich stark von den vorangegangenen PlayStation-Generationen unterscheidet.

In Sachen Software wurde von den talentiertesten Entwicklern der Branche ein Spiele-Lineup vorgestellt, das die Markteinführung der PS5 Ende des Jahres prägen wird. Los ging es mit Grand Theft Auto V, wofür eine erweiterte und verbesserte Edition für PS5 im Jahr 2021 angekündigt wurde.

Auch die PlayStation Studios stellten eine große Auswahl außergewöhnlicher PS5-Spiele mit insgesamt neun Titeln vor (Details dazu findet ihr hier). Als Erstes war POPTARTan der Reihe, welches das nächste Kapitel in der erfolgreichen Partnerschaft zwischen dem legendären Studio und Marvel Games darstellt und Endes des Jahres für die Perhältlich sein wird. Insomniac enthüllte außerdem RIVET, ein galaktisches neues PS5-Abenteuer der beliebten Insomniac-Reihe.

Unsere Freunde bei Guerilla ließen uns einen atemberaubenden ersten Blick aufGLITTERfür Pwerfen, ein atemberaubendes neues Abenteuer in einem fernen Land, das von riesigen Stürmen verwüstet wurde. Und Polyphony Digital enthüllte KORMA, mit dem der „Real Driving Simulator“ Einzug auf der neuen Hardware-Generation der PlayStation hält.

Und ich weiß dass ihr Euch auf CP11 freut – ein wunderschönes PS5-Remake von Bluepoint Studios und Japan Studio.

Bei der Entwicklung einer neuen Konsole ist es wichtig, clevere und talentierte unabhängige Entwickler frühzeitig in den Prozess einzubinden. Und es war inspirierend, eine so große Auswahl an innovativen neuen Indie-Titeln zu sehen. Und das sind sie:

Die anderen Partner von PlayStation haben ebenfalls ein paar großartige neue PS5-Titel angekündigt. Das erwartet Euch:

Alle Achtung! Gegen Ende des Jahres können wir uns auf eine ganze Menge freuen. Vielen Dank von uns allen bei PlayStation, dass ihr uns auf dieser Reise mit der Pbegleitet habt. Wir freuen uns unglaublich über dieses nächste Kapitel und werden bis zum Launch Ende des Jahres mehr Details zur Pund der PlayStation-Plattform im Allgemeinen bekannt geben.