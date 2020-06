Schnäppchen KW 24/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC XOne PS4 iOS Android

Ark - Survival Evolved ab 35,60 € bei Amazon.de kaufen.

Wie üblich präsentieren wir euch zum Wochenende wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche den Dino-Survival-Titel Ark - Survival Evolved (in der Stunde der Kritiker) und die Prügelspiel-Sammlung Samurai Shodown Neogeo Collection mit sieben Titeln der Reihe als kostenlosen Download. Humble verschenkt aktuell das Puzzle- und Geschicklichkeitsspiel Snake Pass (im GG-Test mit Note 5.0).

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Rainbow Six - Siege und Call of Duty - Modern Warfare Multiplayer).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Crisis of the Middle Ages : Android

: Android Ocmo : iOS

: iOS Pocket Kingdom : Android

: Android Towaga: iOS

Aktuell kostenlos spielbar

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.