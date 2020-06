PM: Resident Evil Village hebt 2021 den Schrecken auf neue Ebenen (Capcom)

PC Xbox X PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein neues Kapital des Survival Horrors nähert sich. Resident Evil Village, der achte Haupteintrag in der Resident Evil™-Serie, erscheint 2021 für PlayStation®5, Xbox Series X und Steam!

Schaut euch den obenstehenden Trailer an, um einen Vorgeschmack auf den verzweifelten Kampf ums Überleben zu bekommen, welcher sich mithilfe der kraftvollen Technologie der nächsten Konsolengeneration sowie der einzigartigen Detailgetreue der hauseigenen RE Engine entfaltet. Ein paar Jahre nach den Geschehnissen des hochgelobten Resident Evil 7 biohazard scheinen Ethan Winters und seine Frau Mia endlich Frieden gefunden zu haben. Obwohl sie die verstörenden Erlebnisse der Vergangenheit hinter sich lassen möchten, kehrt ein überraschendes, aber doch bekanntes Gesicht in Form von Chris Redfield zurück, dessen schockierende Handlungen letztendlich dafür sorgen, dass Ethan sich in einem mysteriösen, schneebedeckten Dorf wiederfindet.

Anders als die klaustrophobisch anmutenden Flure der Baker-Villa präsentiert Resident Evil Village eine andere Art des Terrors: Die Angst vor dem Unbekannten. Jede Begegnung ist ein Kampf ums Überleben und die First-Person-Ansicht lässt euch noch mehr ins Spiel eintauchen während ihr Neuland beschreitet. Hinter dem Dorf steckt um einiges mehr als sich auf den ersten Blick vermuten lässt.

