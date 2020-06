PM: Deathloop gibt zu Weihnachten sein Konsolendebüt auf PS5 (Sony Playstation Blog)

PC PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist Nacht auf Deathloop. Euer aktuelles Ziel: Aleksis Dorsey. Zum Glück veranstaltet der selbsternannte „Alpha-Wolf“ eine exklusive Dinnerparty in seiner prächtigen Villa – und ihr wollt mit mit von der Partie sein. Willkommen bei Deathloop, dem neuen packenden Ego-Shooter von Arkane Lyon für Konsolen, der in der diesjährigen Weihnachtszeit exklusiv für PlayStation 5 erscheint. Gleichzeitig kommt Deathloop auch für PCs heraus. Gefangen auf einer Insel, die in einer Zeitschleife feststeckt, kämpft, schleicht und sabotiert ihr euch auf eurer Mission, acht Hauptziele in einem einzigen Durchgang zu eliminieren und die „endlose“ Schleife zu beenden, an den Mitgliedern des AEON-Programms vorbei. Das sind die schießwütigen Partygäste der Insel, auf deren Abschlussliste ihr ganz oben steht. Aber das ist nicht so einfach, weil ihr auch mit … ihr zu tun habt.

In Deathloop schlüpft ihr in die Rolle von Colt, einem Mann mit einem einzigartigen Problem. Jeden Morgen wacht ihr am gleichen Strand mit demselben mörderischen Kater auf und seid Ziel derselben inselweiten Menschenjagd durch dieselben Partygäste. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich aus dieser Schleife, der Insel und dem Schlachtzyklus zu befreien: Ihr müsst die acht Personen, die für die Schleife verantwortlich sind, eliminieren. Diese nahezu unmögliche Aufgabe müsst ihr vor Mitternacht erledigen, also lasst euch besser etwas einfallen.

Jeder wiederholte Tag ist eine Gelegenheit, das Rätsel von Deathloop zu durchschauen, sich daran anzupassen und es zu lösen. Es liegt an euch, wie ihr dies angeht. Ihr könnt jede Schleife in eurem eigenen Tempo und in der von euch gewählten Reihenfolge in Angriff nehmen – ihr könnt eure Missionen, Ziele und Erkundungen so auswählen, wie ihr es für richtig haltet. Bewaffnet euch mit einer Vielzahl von verheerenden Waffen und übernatürlichen Fähigkeiten, um das AEON-Programm zu überleben und die Schleife zu durchbrechen. Nutzt das Wissen, das ihr jeden Tag gewinnt, und probiert verschiedene Wege und Spielstile aus, während ihr durch die tückischen Hinterhöfe und Verstecke von Deathloop navigiert. Bleibt auf der Hut, überarbeitet eure Strategien und arbeitet euch voran, während ihr gleichzeitig Hinweise auf das Innenleben der Insel sammelt. Und denkt daran: Übung (im Sterben) macht den Meister.

Colt vs. Julianna

Die Bewohner der Insel sind allerdings nicht die einzigen Hindernisse auf eurem Weg. Deathloop ist die innovative Vision von Arkane Lyon für ein packendes Multiplayer-Erlebnis. Ein Ego-Shooter, bei dem euer Hauptgegner vielleicht ein anderer Spieler ist. Erlebt die Story von Deathloop als Colt und jagt Ziele auf der ganzen Insel, während ihr versucht, die Zeitschleife zu durchbrechen. In der Zwischenzeit könnte ein anderer Spieler vorübergehend in der Rolle von Julianna, einer rivalisierenden Attentäterin, mit dem einzigen Ziel, Colt zu eliminieren, um die Schleife zu schützen, in eure Geschichte einsteigen. Wenn ihr euch besonders schurkisch fühlt, könnt ihr natürlich auch selbst in die Schuhe von Julianna schlüpfen und für ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel in das Deathloop eines anderen springen. (Das Multiplayer-Invasion-Element ist komplett optional und ihr könnt es nach Wunsch ein- oder ausschalten.)

Für Game Director Dinga Bakaba besteht das Ziel von Arkane darin, die Grenze zwischen Einzel- und Multiplayer-Modus zu verwischen. „Der Fokus liegt auf der Kampagne und der Geschichte“, sagt er. „Und diese Kampagne kann mit Julianna gespielt werden, die nur von der KI gesteuert wird, oder – und das ist unsere Empfehlung – durch eine Mischung aus KI und zufällig ausgewählten Spielern, um die Unberechenbarkeit und das Chaos zu erleben, die Julianna verbreiten kann.“

Exklusiv auf Konsolen für PlayStation 5

Mit atemberaubenden und stilvollen Umgebungen, unvergesslichen Kämpfen und der Freiheit, jede Mission in jedem Tempo und mit jedem von euch gewählten Ansatz zu bewältigen, erlebt ihr Arkane hier wie nie zuvor für die nächste Konsolengeneration. Deathloop wird für eine neue Hardware-Generation entwickelt und auf Konsolen exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht. Deathloop nutzt die hochmoderne Grafik und Technologie der PS5, wie haptisches Feedback und adaptive Trigger-Tasten, und versetzt euch in eine spektakuläre und immersive Welt, die nur Arkane bieten kann.