PM: Die Angst wird euch verschlingen mit Resident Evil Village, 2021 für PS5 erhältlich (Sony Playstation Blog)

PC Xbox X PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie heute beim digitalen Future of Gaming-Event angekündigt, freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass Resident Evil Village im Jahr 2021 auf PlayStation 5 erscheinen wird. Als achte Installation der beliebten Resident Evil-Reihe setzt dieser Teil neue Maßstäbe für das Survival-Horror-Genre.

Angst ist einer unserer wichtigsten Motoren. Auf dem Weg ins Ungewisse geht es für uns Menschen um die Frage, ob wir kämpfen oder die Flucht ergreifen (oder manchmal reglos stehenbleiben). Die meisten von uns kennen das Gefühl von Angst, das durch ein verstörendes Geräusch oder eine düstere Ecke ausgelöst wird.

Sowohl das große Unbekannte als auch unser Bedürfnis, etwas zu erkunden – und uns vor dem, was wir dort finden, zu fürchten oder um unser Überleben zu kämpfen – ist durch und durch menschlich. Das hat unsere Vorfahren dazu veranlasst, die Mythen und Legenden zu schaffen, die uns bis heute erzählt werden … vielleicht, weil das, was wirklich dort draußen ist, wesentlich schrecklicher und tödlicher ist als jede Geschichte.

Zu diesem Zweck nutzt das Team von Resident Evil Village sein Know-how mit der internen RE Engine von Capcom, um ein echtes Survival-Horror-Erlebnis der nächsten Generation auf die PS5 zu bringen. Vielleicht habt ihr in dem spannenden Trailer, der beim Future of Gaming-Event gezeigt wurde, schon einen Vorgeschmack auf unsere Engine bekommen. Sie bietet euch ultrarealistische Umgebungen und Charaktere, die in einem seltsamen, schneebedeckten Dorf leben. Wir überlassen es euch, den Trailer auseinanderzunehmen und zu spekulieren, was das alles bedeutet, insbesondere die Rückkehr eines bekannten Gesichts aus der Resident Evil-Reihe. Seid aber versichert, dass euch ein Erlebnis der nächsten Generation erwartet, wie es nur Capcom erschaffen kann.

Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Wir werden jetzt genauer auf einige seiner Inhalte eingehen. Wenn ihr euch also die Vorfreude nicht verderben möchtet, überspringt den nächsten Abschnitt. Im Anschluss werden wir uns einige Details zum Gameplay ansehen.

Einige Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 7 Biohazard, in denen Protagonist Ethan Winters nach Louisiana reiste, um nach seiner vermissten Frau Mia zu suchen, sehen wir in Resident Evil Village Mia und Ethan wieder glücklich vereint. Die Schrecken der Baker-Plantage scheinen sie hinter sich gelassen zu haben.

Nachdem er endlich diesen schrecklichen Ereignissen den Rücken kehren konnte, gerät Ethans Welt plötzlich wieder aus den Fugen, als Chris Redfield, ein unerwartetes, aber vertrautes Gesicht, auf den Plan tritt und eine Kette von Ereignissen auslöst, woraufhin ein geplagter Ethan versucht, Antworten auf Chris‘ schockierende Handlungen zu finden … und ihn schließlich in einem geheimnisvollen Dorf antrifft.

Im Gegensatz zu den engen Korridoren des Baker-Anwesens in Resident Evil 7 geht es hier nicht mehr so sehr um die Angst vor dunklen Ecken, sondern um die Angst vor dem Unbekannten, während Ethan nach Antworten in baufälligen Häusern inmitten von schneebedeckten Bäumen nach Antworten sucht.

Die Rückkehr zu einer First-Person-Ansicht verleiht auch dem Kampf eine emotionale Note. Jede Begegnung ist ein persönlicher Kampf um das Überleben gegen schreckliche Gegner, die euch zwingen, die Umgebung im Auge zu behalten und ständig nach Ressourcen und Feinden in unbekannten Gebieten zu suchen. Im Vergleich zu Resident Evil 7 konzentriert sich dieser Teil stärker auf Kämpfe und Erkundungen. Das Dorf selbst ist als Charakter ebenso wichtig wie alle anderen. Dieser Ort hat sein ganz eigenes Leben und wird euch regelmäßig Schauer über den Rücken jagen, während ihr seine Geheimnisse erkundet.

Das ist alles, was ich euch heute mitteilen möchte. Haltet in den kommenden Monaten nach weiteren Informationen zu Resident Evil Village Ausschau und freut euch auf ein echtes Survival-Horror-Erlebnis der nächsten Generation mit Resident Evil Village, das 2021 für PS5 erscheint.