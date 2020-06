Project Athia: Zeitlich begrenzter Exklusiv-Titel für die PS5 angekündigt

PS5

Im Zuge des gestrigen Playstation-5-Events wurden neben der Veröffentlichung des Designs der neuen Konsole auch die ersten Exklusiv-Titel angekündigt. Eines davon ist Project Athia von dem neuen Studio Luminous Productions, wobei es sich noch um einen Arbeitstitel handeln soll. Außerdem wird es nur zeitlich begrenzt exklusiv sein, es soll ebenfalls für den PC erscheinen. Neben einem Teaser-Trailer, den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt, gibt es bisher wenig Informationen zu dem Spiel.

In dem Spiel durchstreift ihr mit eurer Protagonistin eine "riesige und detailreiche Welt voller Schönheit und Abscheulichkeit", in der ihr ein "aufregendes und übernatürliches Abenteuer voller grotesker, heftiger und furchteinflößender Action" erleben sollt. Veröffentlicht wird das Spiel von Square Enix. Weitere Details zu dem Spiel sollen in naher Zukunft bekannt gegeben werden.