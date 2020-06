Deathloop: Gameplay-Szenen aus dem Zeitschleife-Shooter

andere

Die Arkane Studios haben bei der Sony-Präsentation "Die Zukunft des Gaming" neue Szenen zu ihrem Ego-Shooter Deathloop veröffentlicht. Beispielsweise war eine ganz schön hinterlistige Kanone zu sehen, die mit Nägeln gefüllt wird. Diese Nagelpistole eignet sich gut für lautlose Tötungen, was sich prima mit den Spezialfähigkeiten des Hauptcharakters verbinden lässt. Dieser kann sich, ähnlich wie in Dishonored, auf Absätze teleportieren oder Gegner mit einer Machtwelle wegstoßen.

Außerdem verrät das Video die grundlegende Prämisse. Wie der Name andeutet, ist der Tod nicht das Ende. Euer Held muss nach jedem Ableben erneut erwachen, weshalb es für die restlichen Bewohner der Spielwelt auch eine Attraktion ist, Jagd auf ihn zu machen. Die Inselbevölkerung trägt auch seltsame Masken, ähnlich wie in We Happy Few.