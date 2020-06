Hitman 3 mit Trailer angekündigt, beendet World of Assassination

PS5

IO Interactive hat im Zuge der "Zukunft des Gaming"-Präsentation einen neuen Teil der Hitman-Reihe vorgestellt. In diesem ist Glatzkopf Agent 47 scheinbar auf sich alleine gestellt, das Video zeigt ihn, wie er vor ein paar bewaffneten Anzugträgern in einem Wald flüchtet. Kein Wunder, dass die Lage sich zuspitzt, schließlich wird der dritte Teil der ge-rebooteten Reihe die World-of-Assassination-Trilogie abschließen. Erscheinen soll Hitman 3 im Januar 2021. Zudem gab es erste Szenen aus einem Auftrag in Dubai, die allerdings keine genauen Umstände oder gar Vorgehensweisen zeigen, sondern lediglich das Szenario bei einer luxuriösen Gala.