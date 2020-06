Ghostwire - Tokyo: Erste Spielszenen aus dem Horror-Titel von Tango

andere

Bei der "Zukunft des Gaming"-Präsentation zur PS5 hat Tango Gameworks erste Spielszenen aus dem Horror-Titel Ghostwire - Tokyo veröffentlicht. Diese wurden natürlich auf der Sony-Konsole aufgenommen und zeigen relativ wirre Szenen aus dem Spiel. In First Person schießt ihr mit Pixeln um euch und in einer Art Augmented-Reality-Ansicht erscheinen diverse Objekte in der Spielwelt. Dazu gibt es wilde Sequenzen auf Motorrädern und Gegner, die am Himmel erscheinen. Kurzum: Wirklich schlauer ist man nach dem Gezeigten auch nicht wirklich.