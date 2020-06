Ratchet & Clank - Rift Apart mit Trailer für PS5 angekündigt

PS5

In einem In-Engine-Trailer hat Sony einen neuen Teil von Ratchet & Clank angekündigt. Wie zu erwarten war ist das gesamte Video sehr bunt gehalten und es wird viel geschossen. Wie der Name Ratchet & Clank - Rift Apart bereits andeutet, werden Sprünge zwischen Dimensionen möglich sein. Dank den gezeigten Spielszenen wurde auch gleich veranschaulicht, wie das Feature funktioniert: Mit einem technischen Gadget schafft ihr Risse, durch die ihr euch entweder teleportiert oder sogar transdimensionale Krakenarme auf eure Gegner los lasst.

Der Roboter Clank wurde mit einigen neuen Gadgets versehen, die laut Insomniac Games auch Gebrauch von den Möglichkeiten des Dualsense-Controllers machen. Außerdem wurde Raytracing für den Titel bestätigt.