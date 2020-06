Spider-Man - Miles Morales exklusiv für Playstation 5 angekündigt [U.]

PS5

Update vom 12.5.2020:

In einem Interview mit dem britischen Magazin The Telegraph hat Simon Rutter, Executive Vice President und Head of European Business bei Sony Interactive Entertainment, ein paar neue Informationen zu Spider-Man - Miles Morales durchblicken lassen. So handelt es sich laut ihm weniger um einen waschechten Nachfolger als vielmehr um eine verbesserte Standalone-Erweiterung.

Es gibt eine erhebliche Miles-Morales-Komponente, die das Erweiterungs-Element darstellt. Aber das Spiel und auch die Engine haben starke Verbesserungen erfahren, die sich natürlich die Technologie und Features der Playstation 5 zu Nutze machen.

Laut ihm seien genau solche erweiterten Versionen bekannter Spiele genau die richtige Gelegenheit, um Spielern die Möglichkeiten der neuen Konsole zu demonstrieren.

Ursprüngliche News vom 11.5.2020:

Sony hat im Zuge des "Die Zukunft des Gaming"-Livestreams mit einem Trailer Spider-Man - Miles Morales angekündigt. Erscheinen wird das Spiel im Weihnachtsgeschäft 2020. Wie der Name bereits andeutet, lenkt ihr nicht mehr Peter Parker im Spinnenkostüm, sondern den aus Comics und dem Vorgänger bekannten Miles Morales. Echtes Gameplay war in dem Trailer nicht zu sehen, dafür aber das Kostüm des neuen Spinnenmannes. Statt dem gewohnten Blau-Rot gibt es nun eine dunklere Variante mit roten Linien.

Der Trailer lässt wieder viele Heldentaten vermuten und das Netzschwingen sieht ähnlich wie im Vorgänger aus. Außerdem gibt es viel Backenfutter für Ganoven, es ist also zu erwarten, dass das Batman Arkham-ähnliche Kampfsystem wieder mit von der Partie ist.