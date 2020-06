PM: Alles zur neuen Xbox Series X und der Zukunft von Xbox (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Xbox Series X ist die ultimative Konsole für alle Spieler und Spielerinnen, die ein Gerät nutzen möchten, das ausdrücklich auf Gaming ausgelegt ist – ohne Kompromisse. Ausgestattet mit einem speziell angefertigten Prozessor der nächsten Generation mit einer 8-Kern Zen 2-CPU, bietet Xbox Series X die vierfache Rechenleistung einer Xbox One, während der 12 TFLOP RDNA 2-Grafikprozessor die Leistung der Vorgängerkonsole um das Achtfache übertrifft. Der GDDR6-Speicher weist die höchste Bandbreite aller Next-Gen-Konsolen auf und bietet Entwicklern zusammen mit dem integrierten Solid-State-Laufwerk (SSD) die Möglichkeit, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen. Neuartige Technologien und Funktionen wie Hardware-beschleunigtes Direct X-Raytracing, Shading mit variabler Bildwiederholrate und eine extrem niedrige Latenzzeit bereiten das Fundament für ein bislang unerreichtes Niveau an Präzision und Reaktionsschnelligkeit.

Das ausgefallene Industriedesign von Xbox Series X fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und ist so konzipiert, dass die leistungsstarke Konsole sowohl liegend als auch stehend betrieben werden kann.

Der neue Xbox Wireless Controller zeichnet sich durch eine verbesserte Ergonomie aus, die durch die geräteübergreifende Konnektivität und eine stark reduzierte Latenzzeit ergänzt wird. Außerdem verfügt er über eine neue Share-Taste, über die sich Screenshots und kurze Clips bequem per Tastendruck aufnehmen lassen. Das dazugehörige Hybrid-D-Pad ist an das Design des Xbox Elite Series 2 Wireless Controller angelehnt. Der neue Xbox Wireless Controller ist standardmäßig der Xbox Series X beigelegt und darüber hinaus mit Xbox One und Windows 10 PC kompatibel.

Die technischen Spezifikationen aller Produkte fallen je nach Interesse und Vorlieben der Nutzer unterschiedlich aus. Bei Xbox dreht sich alles um die Details. In Kooperation mit den Technikexperten Austin Evans und Digital Foundry hat sich das Entwickler-Team eingehend mit jenen Technologien befasst, die Xbox Series X auszeichnen. Die neue Konsole von Xbox definiert sich in erster Linie durch drei Hauptmerkmale: Leistung, Geschwindigkeit und Kompatibilität.

Die reine Leistung ist nur der Anfang

Xbox Series X liefert über 12 TFLOPS konstante GPU-Leistung und ist damit die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Entwickelt, um eine Gaming Experience in 4K bei 60 FPS bis hin zu 120 FPS zu ermöglichen, gelingt Xbox Series X die optimale Balance zwischen Leistung und Geschwindigkeit, die Entwicklern ungeahnte Möglichkeiten einräumt. Unabhängig von der reinen Leistungsfähigkeit ist der speziell entwickelte Prozessor der Xbox Series X mit einigen brandneuen Funktionen ausgestattet – etwa dem Variable Rate Shading (VRS) oder DirectX-Raytracing. Diese sorgen dafür, dass Du in atemberaubende und verblüffend lebendig wirkende Welten eintauchst.

Noch schneller und umfassender in das Spielgeschehen eintauchen

Innerhalb kürzester Zeit zwischen zwei Spielen wechseln, langwierige Ladezeiten umgehen und das Spiel genau dort fortsetzen, wo Du es unterbrochen hat: Xbox Series X ist so konzipiert, dass Du weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit Spielen verbringst. Die Xbox Velocity Architektur – sie zeichnet sich durch die speziell angefertigte SSD-Festplatte der nächsten Generation aus, die hardwarebeschleunigte Dekomprimierung sowie die tiefreichende Softwareintegration ermöglicht – hebt die Performance der Konsole auf eine neue Stufe. Die verblüffend real wirkenden virtuellen Welten werden also nicht mehr durch stimmungshemmende Wartezeiten gestört.

Bei Quick Resume handelt es sich um eine neue Funktion, die mittels der Xbox Velocity Architektur sowie den speziellen Aufbau des Betriebssystems realisiert wird. Durch Quick Resume setzt Du ein Spiel innerhalb kürzester Zeit genau dort fort, wo Du zuvor aufgehört hast.

Eine niedrige Latenzzeit ist der Schlüssel zu einer zufriedenstellenden Gaming Experience. Mit der Einführung von HDMI 2.1, dem Auto Low Latency Mode (ALLM) und dem Dynamic Latency Input (DLI) wurde deshalb jede Instanz der Signalübertragung optimiert.

Die Vorteile der nächsten Konsolengeneration sind vielfältig: Neben neuen Spielen, die speziell auf die Möglichkeiten von Xbox Series X zugeschnitten sind, verbessert die Konsole auch die Grafikleistung und die Ladegeschwindigkeit älterer Titel. Somit stehen Dir von Tag eins an tausende von Spielen aus vier Generationen zur Verfügung, von denen mehr als 100 über den Xbox Game Pass erhältlich sind.

Du solltest nicht nur die Möglichkeit haben, Spiele aus Deiner Vergangenheit zu spielen, ohne sie erneut zu kaufen – die Spiele sollten auch besser und flüssiger laufen als je zuvor. Aus diesem Grund nutzen auch ältere Titel auf Xbox Series X die volle Leistung von CPU, GPU und SSD. Kein Boost-Modus und kein Untertakten, sondern die volle Leistung für jedes einzelne Spiel. Alle Titel laufen mit der Spitzenleistung, für die sie ursprünglich entwickelt wurden. Diese liegt oft um ein Vielfaches höher als das die Plattform, für die sie eigentlich veröffentlicht wurden, umsetzen konnte. Das führt schlussendlich zu höheren und konstanteren Bildwiederholraten und einem Rendering bei maximaler Auflösung. Durch den massiven Leistungsschub der speziellen NVME-SSD, die die Xbox Velocity Architektur antreibt, verkürzen sich zudem die Ladezeiten um ein Vielfaches.

Smart Delivery – Immer Zugriff auf die beste Version deiner Spiele

Xbox investiert auch in Technologien, die den Besitz von Spielen über verschiedene Xbox-Generationen hinweg vereinfacht. Dies gilt insbesondere für die neue Smart Delivery-Technologie, die beim Kauf eines Spiels sicherstellt, dass Du jederzeit Zugriff auf die beste Version des Spiels hast – egal, auf welcher Xbox-Konsole Du gerade spielst. So wechselst Du nahtlos zwischen mehreren Konsolen und Konsolengenerationen. Alle exklusiven Xbox Game Studios-Titel, die für Xbox Serie X optimiert werden – einschließlich Halo Infinite – sind ebenfalls auf Smart Delivery ausgelegt. Du kannst beim Kauf von Spielen aus dem Xbox-Ökosystem also darauf vertrauen, Deinen Spielstand in die nächste Generation mitzunehmen.

Wenn die Kreativität eines Entwicklers auf die leistungsstärkste Konsole der Welt trifft, sind die Möglichkeiten endlos. Die Community erwartet von der nächsten Konsolengeneration neue Maßstäbe in Sachen Grafikleistung und Performance. Sie rechnet mit atemberaubenden Spielwelten, die sich lebendig anfühlen und zum Eintauchen einladen. Darüber hinaus wünscht sie sich einen reibungslosen und generationsübergreifenden Zugang zu neuen Abenteuern und Inhalten.

Außerdem möchte die Community ihre Spielfortschritte, in die sie viel Zeit und Geld investiert hat, nicht einfach verlieren, bloß weil eine neue Konsolengeneration auf den Markt kommt. Mit dem Leistungsschub über die CPU-Leistung, der verbesserten Grafik, der innovativen Speichertechnologie der Abwärtskompatibilität, der Smart Delivery-Funktion sowie den Technologien, die für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis sorgen, setzt Xbox all diese Wünsche in die Realität um.

Frische Games von 15 Entwicklerteams der Xbox Game Studios

All das wissen wir von unseren hauseigenen Entwicklerteams und damit aus erster Hand. Die Xbox Game Studios setzen sich aus 15 Spieleschmieden überall auf der Welt zusammen. Sie alle arbeiten an Titeln bekannter Marken wie Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland 3 und Sea of Thieves. Aber auch viele neue Spiele befinden sich bereits in der frühen Entwicklungsphase.

Unter dem Dach der Xbox Game Studios versammelt sich eine beeindruckende Anzahl von Entwicklern, die exklusiv für Xbox neue Ideen und Spiele konzipieren. Die global agierenden Studios sind in der Lage, ihre kreativen Visionen in vollem Umfang zu verwirklichen, indem sie die Leistung der Xbox Series X nutzen. In den kommenden Jahren werden deshalb regelmäßig neue Spiele erscheinen, die von Hardware-beschleunigtem DirectX Raytracing, 4K-Auflösung mit bis zu 120 FPS und vielen weiteren Xbox-exklusiven Technologien profitieren.

Die Power der Xbox Series X wurde erstmals beim Launch von Senuas Saga: Hellblade II demonstriert. Die Macher entwickelten das Spiel auf Grundlage von Unreal 5 und nutzen dabei die Leistungsfähigkeit der Xbox Series X, um das Hellblade-Franchise auf ein nie dagewesenes Niveau zu bringen. Das bisher gezeigte Videomaterial wurde In-Engine aufgenommen und unterstreicht die Power von Xbox Series X, die den Entwicklern für neue Universen, Welten und Abenteuer zur Verfügung steht.

Third Party-Titel für die nächste Generation

Fans konnten auch einen kurzen Blick auf Spiele von anderen Entwicklungspartnern werfen, darunter Madden NFL 21 von Electronic Arts, Scarlet Nexus von Bandai Namco, Chorus von Deep Silver und Assassin’s Creed Valhalla von Ubisoft. Zu sehen waren außerdem Titel, die bereits zum Release Teil des Xbox Game Pass sind – darunter Scorn und The Medium. Weitere bereits vorgestellte Titel der Partner nutzen auch Smart Delivery, darunter DiRT 5 und Yakuza: Like a Dragon. Neben bereits bestätigten Titeln wie Cyberpunk 2077 können sich Fans auf den langersehnten Launch der Xbox Series X freuen, die im Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommt.

Viele bestehende Titel werden so optimiert, dass sie das volle Potenzial der neuen Konsole ausschöpfen. Das Team von The Coalition veröffentlicht zum Launch von Xbox Series X eine speziell für die Konsole optimierte Version von Gears 5, die Smart Delivery unterstützt. Zu den Optimierungen zählen die verbesserte Auflösung, hoch aufgelöste Texturen, Beleuchtungseffekte, Kontaktschatten und 4K-Cutscenes mit 60 FPS. Die Entwickler gaben darüber hinaus bekannt, dass sie für den Mehrspielermodus Möglichkeiten für 120 FPS untersuchen. Das Ziel ist eine noch nie dagewesene Spiel-Erfahrung für Dich und Deine Freunde. Dabei markiert Gears 5 erst den Anfang im Hinblick auf die Titel, die in den kommenden Monaten optimiert werden. Sei insbesondere gespannt, wenn im Juli Halo Infinite von 343 vorgestellt wird.

Xbox Game Pass hat das Spielverhalten der Community grundlegend verändert. Gaming ist heute oft mit Zwängen verbunden: Spiele funktionieren nur auf Geräten, für das es erworben wurde – und mit Freunden kannst Du nur spielen, wenn jeder von ihnen dasselbe Spiel kauft. Jeder Titel erfordert vorab eine große Investition, und sie wird noch größer, wenn Du auf alle Inhalte zugreifen möchtest. Xbox Game Pass greift genau dieses Problem auf und bietet die Lösung: eine umfassende Spiele-Bibliothek zum kleinen Preis mit den spannendsten Games, auf die Du und Deine Freude gleichzeitig zugreifen.

Mehr als 10 Millionen Mitglieder haben sich über ihre Xbox oder den PC dem Xbox Game Pass angeschlossen. Alle Xbox Game Studios-Titel sind am Tag ihrer Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass erhältlich. Zu den Franchises der Xbox Game Studios, die am Tag der Veröffentlichung sofort Teil des Xbox Game Pass sind, zählen Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland und Sea of Thieves. Wenn etwa Halo Infinite verfügbar ist, entscheiden Du und Deine Freunde selbst, ob ihr das Spiel kauft oder lieber im Xbox Game Pass spielt.

Xbox arbeitet mit namenhaften Herstellern der Branche zusammen, um Top-Spiele wie NBA 2K20, Red Dead Redemption 2 und The Witcher 3 anzubieten – sie sind bereits heute im Xbox Game Pass enthalten. Aber auch unabhängige Entwickler und Spieler lieben den Xbox Game Pass, weil er ein praktisches Tool ist, um den nächsten Lieblingstitel zu entdecken.

Die Game Pass-Community wächst stetig, weshalb Xbox das Angebot weiter ausbaut. Zur Veröffentlichung von Xbox Series X steht dir also bereits die größte Launch-Bibliothek zur Verfügung. Die Power von Xbox Series X spürst Du dann noch deutlicher, da sich die Games schneller herunterladen lassen und noch beeindruckender aussehen als heute.

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks erhalten Mitglieder jetzt regelmäßig noch mehr Vorteile, darunter DLCs, In-Game-Inhalte und vieles mehr – alles kostenlos und in der Mitgliedschaft enthalten.

Xbox entwickelt nicht nur die leistungsstärkste Konsole – mit Project xCloud steht auch die schnellste, leistungsstärkste und kompatibelste Gaming-Cloud in den Startlöchern. Zum Launch später in diesem Jahr können Xbox Game Pass-Mitglieder von überall aus mit ihren Freunden spielen, ohne die Games herunterzuladen.

Project xCloud trägt dazu bei, über zwei Milliarden Spieler auf der ganzen Welt zu erreichen – das macht Xbox gleichzeitig für noch mehr Nutzer zugänglich. Das Streamen von Videospielen ermöglicht Konsolenspiele auf einer Vielzahl verschiedener Endgeräte – so hat jeder die Möglichkeit, zu spielen.

Xbox Series X ist die leistungsstärkste und kompatibelste Konsole der Welt und bietet fesselnde und reaktionsschnelle Spiele, einschließlich Halo Infinite. In Kombination mit dem Xbox Game Pass und Project xCloud schafft Xbox eine völlig neue Zukunft für Spieler. Eine Zukunft, die nicht das Gerät, sondern Dich und Deine Freunde in den Mittelpunkt der Xbox Experience stellt.

Das ist unsere Vision, die wir mit unserem großen Engagement für die Konsole, den Content, die Community und die Cloud verfolgen. Xbox hat für die nächsten Monate noch einiges für Dich auf Lager. Halte Dich deshalb hier auf Xbox Wire DACH stets auf dem Laufenden und erhalte regelmäßig spannende News aus dem Xbox-Kosmos.