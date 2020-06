Großartig oder so la la?

PS5

Teaser Am vergangenen Donnerstag zeigte Sony Spielszenen aus kommenden PS5-Titeln. Wie gut gefällt euch, was bislang zu sehen war? Seid ihr sehr angetan oder eher enttäuscht vom bislang Gezeigten?

Am vergangenen Donnerstag streamte Sony, nach einwöchiger Verschiebung aufgrund der anhaltenden Proteste in den USA bezüglich Polizeigewalt und Ungleichbehandlung der schwarzen Bürger, die Präsentation zur PlayStation 5 aus. Im Rahmen dessen wurden neben einer Reihe von plattfpormexklusiven Spielen wieundauch etliche Multiplattformtitel vorgestellt, die bis dato noch nicht offiziell angekündigt waren. Darüber hinaus zeige Sony auch das finale Design der PS5 , das auf ein, nun, teils gespaltenes Urteil traf. Aber an dieser Stelle soll es gar nicht um die Einschätzung von GamersGlobal oder dem Verfasser dieser Zeilen gehen, sondern um eure Meinung!Wie habt ihr den Sony-Livestream empfunden? Seid ihr total angefixt von Konsole und/oder Spielen, seid ihr "ingesamt zufrieden" oder enttäuscht, da es zu vielen der gezeigten Titel einmal mehr oft nur Sekundenbruchteile echter Gameplay-Szenen gab. Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, wie ihr (auch im Nachhinein) zur Sony-Präse steht, ob sie euch gefallen oder euch eher enttäuscht zurückgelassen hat. Fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren näher eure Meinung zu sagen, vielleicht auch, was euer persönliches Hightlight oder eure größte Enttäuschung war, und diese mit den anderen Usern oder der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen – aufgrund des Feiertags erfolgt die Auflösung diesmal allerdings gegebenenfalls etwas später. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link