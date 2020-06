The Division 2: Kostenloses Update, neue Season und ein eisernes Pferd

PC XOne PS4

The Division 2 ab 33,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Division 2 ab 11,50 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat kürzlich die Inhalte des "Title Update 10" für das kooperative Actionspiel The Division 2 (Wertung im Test: 9.0) bekannt gegeben. Demnach steht am 16. Juni "ein gewaltiges kostenloses Update an", das allen Spielern zugute kommen wird. Neben grundlegenden Balanceanpassungen sowie dem Bugfixing stand die Verbesserung der Ausrüstung und der speziellen Sets für eure Agenten im Mittelpunkt. Zudem wurden die Schadenswerte nahezu aller Waffen erhöht und The Division 2 soll sich zukünftig "generöser" zeigen: Ihr sollt generell besseren Loot finden sowie bessere Gegenstände bei den Händlern kaufen können.

Am 23. Juni startet die zweite Season "Keener's Legacy" für Besitzer der Erweiterung The Warlords of New York. Euer Ziel wird es sein, eine neue Unterstützergruppe des Oberschurken Aaron Keener zur Strecke zu bringen. Die Season wird sich über einen Zeitraum von drei Monaten erstrecken, wie üblich werdet ihr euch seasonspezifische Inhalte erspielen können. Hierunter zwei neue exotische Gegenstände, eine neue Skill-Variante und ein neues Ausrüstungsset.

Ein Datum für die Einführung des nächsten Raids "Operation Iron Horse" wurde zwar nicht bekannt gegeben. Allerdings wird ein baldiges Erscheinen in Aussicht gestellt. Alle Inhalte des kommenden Updates könnt ihr in der (englischsprachigen) Ankündigung von Ubisoft nachlesen.