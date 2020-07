Humble Choice: Age of Wonders Planetfall, Void Bastards + mehr im Juli

PC XOne PS4 MacOS

Age of Wonders - Planetfall ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Neuer Monat, neue Spiele lautet die Devise und entsprechend wurden bei Humble Bundle kürzlich die Titel für das Humble Choice Juli 2020 bekannt gegeben. Von den zur Auswahl stehenden Titeln wurden das Rundenstrategiespiel Age of Wonders - Planetfall (Wertung im Test: 7.5) und das Aufbaustrategiespiel Railway Empire (Wertung im Test: 8.0) mit einem Test bei GamersGlobal bedacht. Zu folgenden Titeln findet ihr Artikel aus der Rubrik Spiele-Check: Basingstoke (im Spiele-Check), Battlestar Galactica Deadlock (im Spiele-Check) und Void Bastards (im Spiele-Check)

Abonnenten von Humble Choice können aus den nachfolgenden Titeln je nach gewähltem Aboplan bis zu neun Spiele wählen, seid ihr noch im alten Classic-Plan des Humble Monthly, dürft ihr euch weiterhin zehn Spiele aussuchen:

Wie bereits in den vergangenen Monaten erhaltet ihr als zahlender Kunde mit Grotto ein weiteres DRM-freies "Humble Original", die Möglichkeit in Popup Dungeon reinzuschauen und zum Abschluss des aktuellen Angebots ein noch unbekanntes Überraschungsspiel - das Überraschungsspiel für den Monat Juni 2020 ist übrigens Boundless, dessen Launch-Trailer aus dem Jahr 2018 ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt. Als Abonnent erlangt ihr zudem Zugriff auf die Humble Trove, einer Spielebibliothek mit derzeit über 90 DRM-freien Spielen, sowie einen Nachlass auf alle Käufe im Humble Store um bis zu 20 Prozent.