No Man's Sky: Das Universum rückt dank Crossplay enger zusammen

No Man's Sky (Wertung im Test 2016: 6.0) ist seit dem 11. Juni im Xbox Game Pass enthalten und sowohl PC- wie auch Xbox-Spieler können das Universum erforschen, sich auf einem Planeten häuslich niederlassen oder anderweitig beschäftigen. Hello Games, Entwickler und Publisher von No Man's Sky, hat kürzlich bekannt gegeben, dass zukünftig alle Aktivitäten dank dem Update 2.52 außerdem im Crossplay unternommen werden können: Spieler der Plattformen Playstation 4, Xbox One und PC tummeln sich fortan gemeinsam im Universum.

Im Spiel werdet ihr verschiedene Möglichkeiten finden, um Crossplay-Partien zu starten oder euch ihnen anzuschließen. Auch die Interaktion mit anderen Spielern wurde angepasst. So ist es fortan möglich, auf schnellem Weg mit Spielern zu interagieren, eine Gruppe zu bilden oder sie in eure Gruppe einzuladen. Ebenfalls haben neue Optionen der Freundesverwaltung und Kommunikation per Chat ihren Weg ins Spiel gefunden. Alle Verbesserungen und Änderungen könnt ihr in der (englischsprachigen) Mitteilung auf der offiziellen Homepage nachlesen.