Pathfinder Kingmaker: Definitive Edition ab August für PS4 & Xbox One

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Rollenspiel Pathfinder - Kingmaker wird am 18. August 2020 als Definitive Edition auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Damit bekommen Konsoleros knapp zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung auf PC ebenfalls die Möglichkeit, Golarion zu erkunden.

Der Zusatz "Definitive Edition" bedeutet natürlich auch, dass es ein paar zusätzliche Extras geben wird. So sind insgesamt sechs DLCs enthalten, durch die ihr noch einmal einige Stunden mehr an zusätzlicher Spielzeit bekommt. Außerdem bietet die Version einen optionalen rundenbasierten Kampfmodus als Alternative zu den pausierbaren Echtzeit-Auseinandersetzungen. Am Erscheinungstag der Definitive Edition wird der Rundentaktik-Modus, der auf Knopfdruck am Controller ein- und abschaltbar sein wird, auch für PC erscheinen, voraussichtlich als Gratis-Patch. Einen ersten Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen.