PM: PlayStation Store: Top Downloads im Mai (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey Leute! Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass die PS Store Charts diesen Monat ein wenig anders aussehen. Und dafür gibt es einen guten Grund: Da wir den US und EU PlayStation Blog zu einem großen Megablog verschmolzen haben, packen wir auch die EU & US-Charts in ein gemeinsames Posting. Was denkt ihr darüber?

Die PS4 Liste wird von dem allseits beliebten Grand Theft Auto V angeführt, ähnlich beliebt ist NBA 2K20. The Walking Dead: Saints & Sinners hat sich die Pole Position beider Regionen gesichert. Die anderen Charts konnten sich auch synchronisieren, wobei Call of Duty: Warzone bei Free-to-Play und Fortnite mit dem Iris Pack die Nase vorn hat.

Schaut euch hier die volle Chart-Liste an!