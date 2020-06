PM: Das ist neu bei The Elder Scrolls Online: Greymoor (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4 MacOS

Das neueste Kapitel von The Elder Scrolls Online, Greymoor, hat jede Menge neue Herausforderungen und Geschichten in Tamriel im Gepäck. Elder Scrolls-Fans kehren in die Bergregion des westlichen Himmelsrands erstmals seit The Elder Scrolls V: Skyrim zurück.

Himmelsrand braucht Helden

In The Elder Scrolls Online: Greymoor erkundet ihr die Heimat der Nords im westlichen Himmelsrand und eine riesige Unterwelt Schwarzweite. Ihr besucht Himmelsrand fast 1.000 Jahre vor den Ereignissen von TES: V, inklusive der Stadt Einsamkeit, der Drachenbrügge und Morthal. Wenn ihr diesen abgelegenen Teil von Tamriel erkundet, werdet ihr ein Volk entdecken, das ums Überleben kämpft und Außenstehenden, (auch Leuten anderer Nordländer), misstrauisch gegenübersteht.

Umherstreifende Riesen, schlecht gelaunte Wachen und Karren voller gedankenloser Draugr, während die schneebedeckten Berge und felsigen Klippen der Region mit ihren übernatürlichen Raubtieren und massiven, seelenraubenden Harrowstorm-Ereignissen anfangs vertraut sein warden. Neue und einzigartige Quests und Herausforderungen, sowohl im westlichen Himmelsrand als auch in Schwarzweite, ERWARTEN EUCH.

Eine dunkle Geschichte

In Greymoor erhebt sich eine uralte Bedrohung. Eine monströse Legion von Vampiren, Werwölfen und Hexen erscheint bei den Nords. Warum sie aus ihren längst vergessenen Gewölben auferstanden sind und was sie planen ist das große Rätsel in diesem Kapitels. Mit neuen und wiederkehrenden Lieblingscharakteren der Fans (einschließlich Lyris Titanenkind), und zahlreichen dunklen Monstern, die euch in die Quere kommen, ist Greymoor eine gotische Geschichte voller Geheimnisse und Gefahren. Vom hellen Einsamkeit bis in die Tiefen von Schwarzweite.

Greymoor ist Teil des über das ganze Jahr laufenden Abenteuers Das Schwarze Herz von Skyrim und eine wichtige Geschichte innerhalb des massiven, miteinander verbundenen Abenteuers, das mit dem Harrowstorm DLC angefangen hat und bis ende des Jahres läuft. Die Geschehnisse dieses Kapitels werden in allen weiteren Veröffentlichungen mitschwingen, aber das bedeutet nicht, dass ihr die Geschichten in einer festgelegten Reihenfolge abschließen müsst. Startet wann immer ihr wollt!

Neues Antiquitätensystem

Greymoor führt das Antiquitätensystem ein. Das ist eine neue Reihe von Minispielen und Aktivitäten, bei denen ihr durch ganz Tamriel reist, um verborgenen Schätze und Wissen zu finden. Als Mitglied des Antiquariats werdet ihr mit einem mächtigen Relikt die Orte spezieller Ausgrabungsstätten auf der ganzen Welt erkunden. Sucht sie und findet versteckte Reichtümer.

Mit diesem neuen System könnt ihr eine riesige Auswahl an neuen Sammlerstücken ausgraben, darunter einzigartige Möbel, Outfits, Komponenten für ein spezielles Reittier, eine verheerende PvP-Belagerungswaffe und vieles mehr. Antiquitäten sind auch die einzige Möglichkeit, die mächtigen neuen Myth Gegenstände zu erwerben und spezielle Ausrüstung. Zusätzlich zu diesen Waren deckt ihr verlorene Geheimnisse auf und erfahrt mehr über bestimmte Relikte oder einen Teil von Tamriel.

Werdet zum Vampir

Zusammen mit dem Greymoor-Kapitel wird Update 26 veröffentlicht, ein kostenloser Basisspiel-Patch, der eine vollständige Überarbeitung der Vampire Skill-Line enthält. Mit diesem Update werden Vampire eine Vielzahl neuer und verbesserter Fähigkeiten erhalten. So wird euer Spiel als Vampir noch ansprechender.

Mit dem Vampir-Charakter könnt ihr gnadenlos aus dem Nichts zuschlagen und dann in den Schatten verschwinden, bevor eure Feinde es realisieren. Tauscht ihr eure Lebenskraft gegen Macht, werden nur wenige dem unerbittlichen Angriff standhalten können. Diese Macht hat jedoch einen hohen Preis. Vampire müssen jetzt aufpassen, wie sie ihre Kräfte im Freien einsetzen, damit die Wachen sie nicht bemerken.

Geschenke beim Kauf im PS Store

Kauft Greymoor jetzt im PlayStation Store und erhaltet einige besondere Geschenke mit eurem Einkauf, die es nur für kurze Zeit gibt.

Alles was ihr benötigt, um euer Abenteuer im westlichen Skyrim zu starten! Diese Items sind perfekt für neue Spieler und ab sofort, bis zum 22. Juni 2020 zu erhalten. Verpasst das nicht! Mit brandneuen Zonen, Geschichten, Kräften und Schätzen ist Greymoor ein aufregendes neues Kapitel für alle neuen und alten ESO-Spieler. Egal, ob ihr das nächste große Abenteuer sucht oder das Himmelsrand von damals erkunden wollt, in The Elder Scrolls Online: Greymoor ist für alle was dabei – es ist Zeit, die Heimat der Nordstaaten erneut zu entdecken!

The Elder Scrolls Online: Greymoor ist ab sofort im PlayStation Store für PS4 erhältlich.