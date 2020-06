Xbox Game Pass: Die Neuzugänge im Juni 2020

PC XOne PS4

Der Juni wird Abenteurern mit Xbox Game Pass besonders gut schmecken. Bereits seit dem 11. Juni dürfen PC-Spieler den Neuzugang Battlefleet Gothic - Armada 2 (Testnote: 7.5) spielen. Im Warhammer-40.000-Universum spielt ihr Kampagnen mit den Tyraniden, den Necrons und dem Imperium. Ebenfalls nur auf dem PC könnt ihr in Battletech (Testnote: 8.0) eure eigene Mech-Söldnertruppe in einen interstellaren Bürgerkrieg führen.

Sowohl für Konsole wie auch für PC stehen euch bereits zwei neue Titel zur Verfügung: Im Strategiespiel Dungeons of the Endless (im Arcade-Check) beschützt ihr den Generator eures abgestürzten Raumschiffes und erforscht einen stetig größer werdenden Dungeon, während allerlei Monster nach eurer Aufmerksamkeit lechzen. Außerdem könnt ihr ab sofort im vieldiskutierten No Man's Sky (Testnote im August 2016: 6.0) das Weltall erkunden. Am 18. Juni folgt für beide Plattformen noch The Bard's Tale - Remastered and Resnarkled.

Für Konsolen-Spieler sind ebenfalls bereits zwei Titel hinzugefügt worden: Insgesamt sechs Missionen mit Disney-Charakteren erwarten euch in Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMIX. Drei bislang unveröffentlichte Kapitel der Original-Reihe mit den Protagonisten Sora und Riku könnt ihr in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue erleben. Am 18. Juni folgt der Karten-Rollenspiel-Strategie-Mix Thronebreaker - The Witcher Tales (Testnote: 7.5). Rund 30 Spielstunden in den bislang nicht gezeigten Regionen Lyrien, Rivien, Aedirn, Mahakam und Angren werden versprochen.

Zudem spendiert Microsoft der Konsole den DLC Euros für eFootball PES 2020 (Testnote: 9.0) sowie ein neues Kapitel für The Elder Scrolls Online: Morrowind (Testnote: 8.5). Am 16. Juni folgt für Konsole und PC der Preload von Grounded, das am 20. Juli final erscheinen soll.