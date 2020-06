PM: Neu im Xbox Game Pass: No Man’s Sky, Kingdom Hearts, Bard’s Tale Remastered, Resnarkled und viele mehr! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Freue Dich auf eine ganze Wagenladung neuer Spiele im Juni, und DLCs kommen direkt noch obendrauf. Es gibt also eine Menge zu erforschen, sowohl für Konsole als auch den PC. Also lasst uns nicht länger warten. Auf geht’s!

Schon bald erhältlich

11. Juni

Battlefleet Gothic: Armada 2 erzählt eine brandneue Geschichte im Warhammer 40.000-Universum. Der Gathering Strom und der 13. Schwarze Kreuzzug bilden den Schauplatz für drei umfangreiche und dynamische Kampagnen, die sich auf die Tyraniden, die Necrons und das Imperium konzentrieren. Erlebe das dunkle Abenteuer und kämpfe mit oder gegen bekannte Charaktere wie Belisarius Cawl oder Guilliman.

Es ist das Jahr 3025 und die Galaxie ist in einem ewigen Krieg gefangen, der von Adelshäusern mit mechanischen Kampfmaschinen ausgetragen wird – den BattleMechs. Du führst Deine eigene Söldnertruppe von Mechs an und kämpfst Dich durch den brutalen interstellaren Bürgerkrieg. Bau Deine Basis aus, handle Söldnerverträge mit Feudalherren aus, halte deine BattleMechs instand und du hast vielleicht eine Chance, gegen Horden von Feinden zu bestehen.

Dieses Dungeon-Defense-Game vereint einen Retro-2D-Look mit moderner 3D-Grafik. Gemeinsam mit Deinem Team beschützt Du den Generator Deines abgestürzten Schiffes. Gar nicht so leicht, denn währenddessen erforschst Du den stetig größer werdenden Kerker und sagst den aufkreuzenden Monstern den Kampf an.

KINGDOM HEARTS HD 1.5 & 2.5 ReMIX vereint sechs unvergessliche KINGDOM HEARTS-Missionen, die Du erstmals im Xbox Game Pass spielst – und das sogar in HD. Begleite Sora, Donald und Goofy bei ihrer Mission, Licht in die dunkle Disney-Welt zu bringen. Oder schließe Dich anderen beliebten Charakteren wie Captain Jack Sparrow (Fluch der Karibik), Simba (König der Löwen), dem Biest (Die Schöne und das Biest) oder Arielle (Arielle, die kleine Meerjungfrau) an und erlebe die Magie von KINGDOM HEARTS auf Xbox!

Diese Sammlung von drei magischen KINGDOM HEARTS-Missionen lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Epische Schlachten erwarten Sora und Riku in der Remastered-Edition von KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD. Hilf Ihnen in ihrem letzten Kampf gegen Meister Xehanort. In KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage – schließt Du Dich Aqua an, die in der Dunklen Welt ums Überleben kämpft. Sei ein Teil dieser unvergesslichen KINGDOM HEARTS-Reise auf Deiner Xbox!

Wer Science-Fiction liebt, wird auch No Man’s Sky lieben: In einer Galaxie voller einzigartiger Planeten und Lebensformen lauern ständig Gefahren und jede Menge Action. Ohne Ladebildschirme und ohne Grenzen bereist Du in diesem Titel die Galaxy. Entdecke Orte und Kreaturen, die andere Spieler noch nie zuvor gesehen haben – und vielleicht auch nie wieder sehen werden.

18. Juni

Du schlüpfst in die Rolle eines Barden, schurkisch und erschöpft von sinnlosen Aufträgen und rattenverseuchten Kellern. Durch magische Klänge beschwörst Du Charaktere, die sich Deiner Reise anschließen. Auf Dich warten mehr als 20 Stunden pures Abenteuer, in denen es riesige Welten mit Städten, wilden Wäldern, Flüssen, Burgen, Türmen, geheimen Verliesen, schneebedeckten Bergen, Höhlen und Spukgräbern zu erkunden gilt.

Thronebreaker spielt in der Welt von The Witcher und verbindet eine spannende Geschichte mit einzigartigen Rätseln und Kampfmechaniken mit Karten. Der Titel stammt ist aus der Feder der Entwickler, die bereits mit The Witcher 3: Wild Hunt für Aufsehen sorgten. Thronebreaker erzählt die Geschichte von Meve, einer Kriegsveteranin und Königin der zwei nördlichen Reiche Lyria und Rivia. Angesichts einer bevorstehenden Nilfgaardischen Invasion ist Meve gezwungen, sich erneut auf eine dunkle Reise der Zerstörung zu begeben und den alten Kriegspfaden zu folgen.

DLCs und Spiele-Updates

11. Juni

Dass die echte UEFA Euro 2020™ ins nächste Jahr verschoben wurde, ändert nichts daran, dass Du Dein ganz persönliches Sommermärchen schon jetzt erleben kannst. Über den kostenlosen Download von eFootball PES 2020 Euros holst Du die 55 besten Nationalmannschaften des Kontinents zu Dir nach Hause und misst Dich mit ihnen im offiziellen Turniermodus. Europas Krone wartet auf Dich!

Morrowind steht am Rande der Zerstörung und es liegt an Dir, das Land vor der tödlichen Bedrohung durch Daedric zu bewahren. Nimm Deinen Mut zusammen und begib Dich auf eine abenteuerliche Reise, die Dich vom vulkanischen Ascheland bis hin zu tiefen Wäldern führt. Das neue Kapitel der legendären Elder Scrolls-Saga ist für Xbox Game Pass-Mitglieder ab sofort als kostenloses Upgrade erhältlich.

16. Juni

Die Welt ist riesig und gefährlich – vor allem dann, wenn man auf die Größe einer Ameise geschrumpft wurde. Erforsche Deine Umgebung, baue einen Unterschlupf und entwickle eine Strategie, um an der Seite riesiger Insekten zu überleben. Der Alltag in einem Hinterhof hält unvorhersehbare Abenteuer für Dich bereit. Der Preload von Grounded ist ab dem 16. Juni verfügbar. Sei als Mitglied des Xbox Game Pass am 28. Juli in der Xbox Game Preview dabei und unterstütze die Entwickler mit Deinem Feedback.

State of Decay 2 hat am 19. Mai seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Aus diesem Grund steht Dir ab sofort ein Jubiläumsupdate zur Verfügung, vollgepackt mit Items, um die Geschichte des Franchises zu feiern – darunter acht neue Waffen und vier neue Outfits. Und mit Sicherheit willst Du auch erfahren, was es mit dem explodierenden Kuchen auf sich hat.

Mit dem WD_BLACKTM P10 Game Drive für Xbox One wird Speicherplatz kein Problem mehr. Mit bis zu 5 TB* Speicherplatz bietet das WD_BLACK P10 Game Drive ausreichend Platz zur Erweiterung Deiner Spielebibliothek. Das Löschen alter Spiele, um Platz für neue zu schaffen, gehört der Vergangenheit an. Beim Kauf eines P10 Game Drives erhalten alle Käufer ein kostenfreies Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement über zwei Monate mit allen Vorteilen von Xbox Live Gold sowie Zugang zu mehr als 100 tollen Spielen für Konsole und PC.

* Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate erhältst Du regelmäßig Vergünstigungen auf Spielinhalte und Angebote von Partnern. Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate in Deutschland erhalten kostenlos 3 Monate Spotify Premium. Dieses Angebot gilt nur für neue Spotify Premium-Mitglieder, es gelten dabei die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinaus hast Du als Mitglied noch immer die Möglichkeit, Deine Flotte mit World of Warships: Legends – Deutscher Stahl zu verstärken.

Die neuen Xbox Game Pass Quests sind da und wie immer findest du die täglich, wöchentlich und monatlich erscheinenden Quests auf Deiner Konsole oder in der Xbox Game Pass App. Hier löst Du später auch die Punkte für Gutscheinkarten, Abonnements, Goodies und viele andere Dinge ein.

Eine Auswahl bevorstehender Quests: 50 Punkte erhältst Du in Marvel vs Capcom Infinite auf Konsole für drei Ranglisten-Siege. In Minecraft Dungeons wirst Du derweil mit 75 Punkten belohnt, wenn Du vier verschiedene Achievements wie den Expert Explorer freischaltest.

Falls Du es noch nicht bemerkt hast: Wir haben die Xbox (Beta) App für Windows 10 angepasst. Auf den ersten Blick ist alles beim Alten geblieben, aber unter der Oberfläche hat ein Wechsel von Electron zu React Native dafür gesorgt, dass die Leistung steigt und sich der Speicherverbrauch verringert. Und das ist noch nicht alles: Zusätzlich profitierst Du künftig von einem vereinfachten Mod-Support für Spiele in der Xbox (Beta) App.

Die Liste enthält dieses Mal sowohl Spiele für PC als auch für Konsole. Du möchtest die Titel dauerhaft behalten? Als Xbox Game Pass-Mitglied erhältst Du einen Preisnachlass von 20 Prozent, solange sich die Spiele noch in der Xbox Game Pass-Bibliothek befinden.

Es erscheinen auch weiterhin viele spannende Spiele im Xbox Game Pass, auf die es sich zu freuen lohnt. Folge dem Xbox Game Pass auf Twitter und Instagram oder halte Dich auf Xbox Wire DACH auf dem Laufenden – so erfährst Du wichtige Neuigkeiten als Erster!