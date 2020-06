Curious Expedition 2 im Early Access auf Steam erschienen [Update]

PC Switch XOne PS4

Update vom 18.06.2020, 10:20 Uhr

Curious Expedition 2 vom deutschen Entwickler Maschinen-Mensch ist auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet. Unter diesen Zeilen findet ihr den neuen Trailer zum Launch. Außerdem gibt es nun in Valves Spieleshop das erste Curious Expedition (im Check) und den Nachfolger als Bundle mit 10 Prozent Rabatt.

Ursprüngliche Meldung vom 10.6.2020, 17:29 Uhr

Das Expeditions-Spiel Curious Expedition 2 erscheint am 17. Juni zunächst als Early-Access-Version auf Steam. Dies bestätigte das Berliner Entwicklerstudio Maschinen-Mensch nun in einem entsprechenden Update auf der Steam-Shopseite. Das Ende der Probephase ist für Herbst 2020 geplant, der Preis des Spiels wird mit 16,99 US-Dollar (in Euro vermutlich 1:1 umgerechnet) angegeben. Das im 19. Jahrhundert angesiedelte Entdeckerspiel befindet sich seit rund sechs Monaten in der Closed Alpha. In diesem Zeitraum haben über 2000 Spieler ihr Feedback über den offiziellen Discord-Server mit den Entwicklern geteilt.

Riad Djemili, Mitbegründer von Maschinen-Mensch, wird wie folgt zitiert:

Die Einbeziehung unserer Spieler in den Entwicklungsprozess war für die Gestaltung und Verbesserung der ursprünglichen Curious Expedition von grundlegender Bedeutung, und wir sind sicher, dass dies auch für die Fortsetzung der Fall sein wird.

Curious Expedition 2 soll im Vergleich zum Vorgänger aus dem Jahr 2016 weniger Roguelike-Elemente haben und einen deutlich überarbeiteten Grafikstil, der von den Werken des Comiczeichners Hergé inspiriert ist, aufweisen. Nach wie vor begebt ihr euch im Auftrag verschiedener Entdecker-Clubs auf Erkundungsmissionen, um Inseln zu durchsuchen und ihre Schätze zur Pariser Weltausstellung zu bringen. Dabei müsst ihr in einem rundenbasierten System eure Ressourcen, den Zustand eurer Begleiter und vor allem euren Verstand stets im Auge behalten.