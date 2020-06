PM: BRAWLHALLA: BEN 10 VON CARTOON NETWORK IM EPISCHEN CROSSOVER (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juni 2020 – Ubisoft® kündigte heute ein Crossover mit Ben 10 von Cartoon Network an, der in seinen außerirdischen Formen Diamondhead, Four Arms und Heatblast die Kampfarenen beteten wird. Das neue Crossover-Ereignis enthält einen neuen Spielmodus, die neue Galvan Prime-Karte, das Omnitrix-Podium und einen neuen KO-Effekt mit Vilgax. Zusätzlich gibt es einen Bonus auf das tägliche Login-Gold und ein neues Design für das Hauptmenü. Der Trailer zu Brawlhalla „Ben 10“- Epische Crossover kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. Das neue „Ben 10“-Epische Crossover rüstet bereits vorhandene Legenden mit einzigartigen visuellen Designs aus. Dies beinhaltet einen neuen Stil für Charakter-Fähigkeiten und neue einzigartige Animationen. Mithilfe des Omnitrix verwandeln sich Spieler in Bens außerirdische Formen:

In Cartoon Networks Ben 10 verwandelt sich Ben Tennyson mithilfe seines Omnitrix, in verschiedene Aliens. Genau wie in der Serie, verwandelt man sich im Epischen Crossover in Diamondhead, Four Arms und Heatblast mit einzigartigen Animationen. Morph: Die Zeit der Helden ist gekommen, sich im neuen Spielmodus zu beweisen! Im brandneuen „Ben 10“-Spielmodus finden sich die Spieler in Galvan Prime wieder, der Forschungszentrale von Alien DNA, um in einem dreistufigen Verwandlungskampf zu wetteifern. Dabei wählen die Spieler jeweils eine Waffe aus jeweils drei Legenden in der Charakterauswahl aus, und wechseln zwischen diesen Legenden während des Kampfes mithilfe der Werfen-Schaltfläche. Waffen sind stets ausgerüstet und können nicht aufgehoben oder weggeworfen werden. Um zu gewinnen, müssen drei KOs erzielt werden.

Diamondhead, Four Arms und Heatblast sind für 300 Mammoth-Münzen über den In-Game-Store erhältlich. Die „Ben 10“-Epische Crossoer, die Galvan Prime-Karte, der Morph-Spielmodus, sowie die KO-Effekte mit Vilgax und das Omnitrix-Podium bleiben nach dem Ereignis ebenfalls zum Kauf verfügbar. Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Die Spieler können aus über 45 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Spieler können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

