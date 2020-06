Port Royale 4: "Entdecker-Video" und Entwicklungs-Roadmap veröffentlicht

PC Switch XOne PS4

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds haben ein sogenanntes "Entdecker-Video" zur kommenden Handelssimulation Port Royale 4 (in der Preview+) veröffentlicht, das euch die zwölf Millionen Quadratkilometer große Spielwelt in einem rund 30-minütigen Segeltörn vorstellt. Dabei könnt ihr ganz entspannt den Klängen des Soundtracks lauschen.

Zusätzlich wurde eine Entwicklungs-Roadmap (siehe Teaserbild) vorgestellt, die den zeitlichen Ablauf der zukünftigen Beta-Updates darstellt. Demnach werden die Nationen-Kampagnen in der Reihenfolge England - Niederlande - Frankreich bis zum Release des Spiels am 25. September 2020 hinzugefügt. Die Kampagne der Spanier ist bereits in der für Vorbesteller verfügbaren Closed Beta enthalten.

Am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr findet ein Live-Stream mit Moritz Klein, dem Producer von Port Royale 4, auf dem Twitch-Kanal von Kalypso statt.